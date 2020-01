Kim Kardashian West sent qu’elle a finalement trouvé son appel

2020-01-19 07:30:05

La star de la télé-réalité Kim Kardashian West a admis qu’elle avait l’impression d’avoir enfin trouvé sa vraie vocation dans la vie.

La star de la télé-réalité, âgée de 39 ans, a récemment tourné son attention vers le travail de justice pénale, et Kim a admis avoir savouré le défi, suggérant que c’était ce qu’elle était la mieux placée pour faire.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait trouvé son appel à travailler avec la réforme de la justice pénale, Kim a dit à E! News: “Oui, vraiment. Je ne vois pas comment dire non à quelqu’un qui a vraiment besoin d’aide si je sais que je peux l’aider.”

La beauté brune – qui est mariée à la star du rap Kanye West – a admis que sa nouvelle carrière était parfois surréaliste, bien qu’elle ait apprécié le “voyage amusant”.

Lorsqu’on lui a demandé si elle était jamais surprise par le travail qu’elle accomplit actuellement, Kim a ajouté: “Je le suis parfois. Mais je pense que cela montre aussi à mes enfants à quel point je suis motivé chaque fois que je visite une prison ou, vous savez, je leur ai expliqué pourquoi Je vais et ce que je fais et ils comprennent.

“J’adore en parler avec tout le monde autour de moi quand il y a un cas.

“Je veux dire, même nos discussions de groupe sur différents cas qui se déroulent, mes conversations sont différentes. J’ai littéralement dû changer mon numéro, et juste dire:” Je dois me concentrer pendant quatre ans, tous mes amis, les gars, je vais être de retour dans quatre ans. Permettez-moi de me concentrer vraiment. ”

“J’ai trouvé que mes intérêts avaient changé, tout avait vraiment changé, et ce fut un voyage amusant.”

Le père de Kim, Robert Kardashian, a travaillé comme avocat avant son décès en 2003.

Et la star de la télévision a développé encore plus de respect pour le travail de son père suite à sa propre expérience du système de justice pénale.

Kim – qui a des enfants North, six, Saint, quatre, Chicago, deux et Psaume, huit mois – a déclaré: “Il y a des moments où je peux être frustré, en étudiant très tard et en me demandant comment il l’a fait.

“Avoir quatre enfants … [he] a dû vivre certaines des mêmes choses que moi, donc ça aurait été excitant de lui en parler. Je sais qu’il serait si, si fier. “

