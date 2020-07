Kim Kardashian West «soutient» le rêve de la présidence de Kanye

2020-07-05 20:00:05

Kim Kardashian West « soutient » le désir de son mari Kanye West de se présenter aux élections présidentielles américaines, qu’il « planifie depuis des années ».

Le rappeur de 43 ans a révélé sur Twitter ce week-end qu’il avait l’intention de se porter candidat à la prochaine élection présidentielle de 2020 en novembre, et il a maintenant été révélé qu’il bénéficiait du plein soutien de son épouse Kim.

Une source a déclaré au magazine Us Weekly: « Kanye planifie cela depuis des années et Kim est au courant de ses aspirations et lui a apporté son soutien. Kanye est passionné par les arts et l’éducation et veut apporter son soutien de toutes les manières possibles. »

Kanye a annoncé ses plans avec un message sur les réseaux sociaux à ses 30 millions de followers.

Il a écrit: « Nous devons maintenant réaliser la promesse de l’Amérique en faisant confiance à Dieu, en unifiant notre vision et en construisant notre avenir. Je me présente comme président des États-Unis. [US flag emoji]! # 2020VISION (sic) »

Et au moment de son tweet, ‘Keeping Up with the Kardashians’ star Kim – qui a North, sept, Saint, quatre, Chicago, deux et Psaume, 13 mois, avec Kanye – a montré son soutien au plan de son mari, retweetant son poste avec un emoji représentant le drapeau américain.

Cependant, on ne sait pas encore si Kanye a sérieusement l’intention de se porter candidat à des fonctions politiques en novembre, car il a déjà exprimé son soutien au président actuel Donald Trump, qui serait son opposition lors des prochaines élections.

Kanye a tweeté: « Vous n’êtes pas obligé d’être d’accord avec Trump mais la foule ne peut pas me faire ne pas l’aimer. Nous sommes tous deux l’énergie du dragon. Il est mon frère. J’aime tout le monde. Je ne suis pas d’accord avec tout ce que quelqu’un fait. C’est ce qui fait de nous des individus. Et nous avons droit à une pensée indépendante. (Sic) »

A quoi le président a répondu: « Merci Kanye, très cool! »

Le rappeur « Heartless » a d’abord exprimé son désir de se porter candidat à la présidence en 2015, lorsqu’il a annoncé qu’il se présenterait en 2020, mais en novembre de l’année dernière, il a repoussé la date aux prochaines élections, qui auront lieu en 2024.

