Kim Kardashian West et sa famille suivent un régime à base de plantes, mais sa fille North est pescatarienne.

Kim Kardashian West suit un régime à base de plantes.

La star de ‘Keeping Up With The Kardashians’ a révélé plus sur ses habitudes alimentaires familiales – y compris que sa fille aînée North est pescatarienne.

Participant à une session de questions / réponses sur Twitter, elle a déclaré: “Je mange principalement à base de plantes. Plus de viande. Gruau et saucisse végétalienne pour le petit déjeuner, les tacos végétaliens sont mes préférés pour le déjeuner! Les salades sont bonnes aussi! Les smoothies à la mousse de mer sont vraiment bons Oui, les enfants aussi [join in on the plant based diet]. Le Nord est un pescatarien. ”

Kim a également partagé un certain nombre de ses autres choses préférées – y compris la façon dont elle cuisine les pommes de terre et aussi ses restaurants préférés de Los Angeles.

Lorsqu’on lui a demandé quelles étaient ses pommes de terre préférées, elle a répondu: “J’adore les pommes de terre au four et les frites. Mais les frites maigres et non épaisses. Je n’aime pas non plus les frites gaufrées ou les frites de patates douces.”

Et en parlant de ses restaurants préférés à Los Angeles, elle a écrit sur Twitter: “Nobu, Hillstone et LaScalla … J’adore aussi le restaurant arménien Carousel.”

Cependant, il n’y a qu’une chose que Kim n’aime pas manger: la nourriture épicée.

Lorsqu’on lui a demandé quelles collations elle aime, elle a admis: “J’adore les Cheetos. OMG Cheetos bouffent aussi et Doritos parfois … Je déteste CHAUD quoi que ce soit! Je déteste Spicey quoi que ce soit. Je n’aime pas ça. Les Cheetos réguliers pour moi ou les bouffées de Cheetos sont mon préféré. (sic) ”

Tout le discours sur la nourriture a laissé les fans se demander si Kim attendait son cinquième enfant – un frère de North, six, Saint, quatre, Chicago, deux et Psaume, huit mois – avec son mari Kanye West, mais elle a insisté sur le fait qu’elle n’était pas enceinte.

Quand quelqu’un lui a demandé si elle s’attendait, elle a répondu: “Pas question! J’ai juste faim!”

