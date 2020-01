Kim Kardashian West: une carrière en droit est dans mon âme depuis des années

2020-01-21 11:30:06

Kim Kardashian West affirme qu’une carrière en droit a été [her] âme depuis des années “, comme elle l’admet, elle espère que son défunt père, Robert Kardashian, sera” fier “d’elle.

La star de “ Keeping Up with the Kardashians ” étudie actuellement pour devenir avocate et a maintenant déclaré que suivre les traces de son défunt père Robert Kardashian – qui était surtout connu pour faire partie d’O.J. L’équipe de défense de Simpson – a toujours été un de ses rêves.

Elle a dit: “Je pense qu’au moment où j’étais adolescent et [my dad] travaillait sur l’O.J. cas, je me faufilais dans son bureau, regardant toutes les preuves et les choses que je n’aurais pas dû regarder.

“Peut-être que c’était dans mon âme pendant des années que j’aurais voulu faire ça. Et j’ai même vu des interviews surgir il y a six ou sept ans. Les gens me demandent ce que je voulais faire si je ne filmais pas mon J’ai toujours dit que je voulais être enquêteur sur les lieux d’un crime ou avocat. ”

Kim, 39 ans, espère que son père – décédé en 2003 à l’âge de 22 ans – serait “si fier” de la voir poursuivre une carrière en droit, et dit que chaque fois qu’elle est “frustrée” par ses études, elle pense à lui.

La beauté a ajouté au magazine Us Weekly: “Il y a des moments où je pouvais être frustré et étudier très tard et devoir me lever et me demander comment il l’avait fait avec quatre enfants. Il devait avoir vécu certaines des mêmes choses qui J’ai traversé. Ça aurait été excitant de lui en parler, et je sais qu’il serait si, si fier. ”

Pendant ce temps, Caitlyn Jenner – qui était autrefois connue sous le nom de Bruce Jenner et était mariée à la mère de Kim Kris Jenner jusqu’en 2014, avant de subir une réaffectation sexuelle – a récemment révélé que Kim avait l’intention d’ouvrir son propre cabinet d’avocats et d’employer d’anciens détenus formés légalement.

Kim – qui a North, six, Saint, quatre, Chicago, deux et Psaume, huit mois, avec son mari Kanye West – a travaillé sur la réforme des prisons ces dernières années et espère que la création de son propre cabinet d’avocats aidera à retrouver d’anciens détenus au travail.

Caitlyn a déclaré: “Kim m’a dit qu’elle voulait démarrer son propre cabinet d’avocats et travailler sur la réforme des prisons et essayer d’embaucher autant d’anciens détenus [who’ve studied law], pour aider le système pénitentiaire. “

