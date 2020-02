Kim Kardashian West veut plus d’enfants mais dit que 2 choses l’arrêtent

Kim Kardashian et Kanye West sont non seulement des influenceurs et des entrepreneurs à succès, mais aussi des parents engagés. Ils ont une bande d’enfants et aimeraient en avoir plus. Mais Kardashian West a parfois des doutes quant à l’élargissement potentiel de leur famille. Dans une récente interview, la star de Keeping Up with the Kardashians a révélé qu’elle était sur le terrain à cause de ces deux choses.

Kim Kardashian et Kanye West à la soirée des Oscars Vanity Fair 2020 | David Crotty / Patrick McMullan via .

Combien d’enfants ont Kim Kardashian et Kanye West?

Kimye a six enfants au total: North, Saint, Chicago et Psalm.

Kardashian West a porté et donné naissance à ses enfants aînés, North et Saint, nés respectivement en 2013 et 2015. Mais elle a eu de nombreuses complications de santé et les médecins lui ont ensuite conseillé de ne plus avoir d’enfants seuls.

«Avoir plus d’enfants va certainement être un combat», a-t-elle expliqué dans un épisode de 2017 Keeping Up with the Kardashians (via People). «J’ai tellement souffert d’accouchements vraiment mauvais que les médecins ne se sentent pas en sécurité pour moi de concevoir à nouveau moi-même.»

Elle et Kanye ont ensuite trouvé des mères porteuses pour leurs deux derniers enfants, Chicago (2018) et Psaume (2019). Alors qu’elle exprime sa gratitude pour les mères porteuses, Kardashian West a également parlé des coûts élevés liés au processus et de ses difficultés émotionnelles et physiques.

Combien d’enfants Kanye veut-il?

Malgré leurs ennuis, Kanye a affirmé catégoriquement qu’il voulait beaucoup plus d’enfants. Il a en fait déclaré lors d’une apparition en octobre 2019 sur Carpool Karaoke qu’il voulait presque doubler le nombre d’enfants qu’il partage déjà avec Kardashian West.

“[I want] sept enfants », a déclaré West dans l’épisode. «La chose la plus riche que vous puissiez avoir, c’est autant d’enfants que possible.»

Kardashian West avait précédemment déclaré dans son émission que son mari avait mis la pression pour avoir plus d’enfants. «Kanye veut cependant en avoir plus. Il me harcèle », a-t-elle déclaré lors d’une conversation avec son amie Larsa Pippen (via People). «Il en veut sept. Il est comme coincé à sept heures. ”

Mais elle ne semblait pas trop ouverte à l’idée, disant qu’elle ne pourrait «jamais» avoir autant d’enfants. Kardashian West a noté que le pic des fusillades dans les écoles la rendait inquiète de faire venir plus d’enfants au monde.

«J’ai un peu hésité à avoir plus d’enfants simplement parce que cela me tient littéralement debout la nuit, en pensant à la façon dont mes enfants survivront dans un monde fou comme celui-ci», a-t-elle expliqué.

Cependant, Kanye a noté sur Carpool Karaoke que sa femme avait pris ses pensées en considération et avait eu une conversation sérieuse avec lui au sujet d’avoir plus d’enfants.

Combien d’enfants Kim Kardashian West veut-elle?

Lors d’une apparition en février sur le podcast All’s Fair de Laura Wassner, Kardashian West a déclaré qu’elle pouvait se voir avoir au plus deux autres enfants. Mais elle a dit qu’elle ne pouvait pas en ce moment, citant sa carrière et son âge en droit.

«Je ne peux pas faire plus parce que je veux vraiment aller à l’école et je veux vraiment faire tout ça», a déclaré le magnat de la KKW Beauty, qui étudie pour devenir avocat et prévoit de passer l’examen du barreau en 2022 (via TMZ). Elle a poursuivi: “Je pourrais en faire deux de plus, mais je ne pense pas que je devrais.”

Kardashian West a ensuite indiqué qu’elle devrait «passer par la FIV» et a souligné son âge. Elle a ajouté: «Je vais avoir 40 ans. Je ne veux pas être une vieille maman. Je pense que quatre, c’est bien. »

Wassner a accepté, soulignant qu’il est important de disposer de suffisamment de temps pour les quatre enfants. Kardashian West a fait écho aux commentaires de Wassner, affirmant qu’elle voulait vraiment pouvoir accorder à ses enfants l’attention dont ils avaient besoin.

«Je pense que tout le monde a besoin d’attention», a-t-elle poursuivi. “Juste voir comment ma maman [Kris Jenner] a 65 ans, 64 ans et nous n’arrêtons toujours pas de la déranger. Comme à 40 ans, je l’appelle tous les jours, tu sais toute la journée. »

Le but est de donner à Jenner et de faire une pause et d’avoir également beaucoup de temps à consacrer à sa propre vie et à ses enfants. Donc, avoir plus d’enfants n’est pas envisageable pour le moment.