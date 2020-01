Kim Kardsahian et Kylie Jenner répondent aux questions des fans pendant la séance de maquillage

Kylie Jenner a pris Kim Kardashian’s faire face à ses propres mains avec une nouvelle vidéo de maquillage pour son entreprise où elle a mis ses compétences de maquilleuse sur sa grande sœur, et pendant qu’ils y étaient, ils ont répondu à un éventail sauvage de questions de fans.

“Je serais maquilleuse si je n’étais pas Kylie Jenner”, a admis Kylie à Kim, qui a dit qu’elle pourrait la payer une fois par mois pour se maquiller si elle le voulait. “Je suis très cher”, a dit Kylie en riant.

Alors qu’elle travaillait sa magie sur les contours et les nuances de Kim et sur tout le reste pour créer ce visage parfait, les femmes ont abordé des sujets allant de leurs enfants à leurs coups de cœur à leur mère. Kylie a donné plus d’informations sur son moment viral “Rise and Shine”, tandis que Kim riait de son propre moment viral ridicule sur ce réfrigérateur ouvert.

Découvrez quelques-uns des points forts de leur chat ci-dessous, et découvrez le tout pour beaucoup plus!

First Celebrity Crushes

Kylie Jenner a très rapidement révélé son béguin pour Taylor Lautner, mais pas comme on pouvait s’y attendre. Peut-être que vous pensez à ses beaux jours de loup-garou dans le cadre de la franchise “Twilight”. Nan. Kylie est allée à la vieille école en canalisant Taylor de son rôle principal dans “Shark Boy and Lava Girl”.

Quant à Kim, elle est restée assez simple, révélant que la sienne était Johnny Depp.

Nombre d’enfants de Kylie

Lorsqu’on lui a demandé si elle se voyait avoir autant d’enfants que sa grande sœur, Kylie a rapidement répondu: «Je me vois bien sûr avoir quatre enfants, je ne sais tout simplement pas quand.

Elle a poursuivi en précisant: “Je n’ai pas de calendrier pour cela et je ne sais pas si j’aurai quatre enfants demain ou si j’aurai quatre enfants dans sept ans.”

Maintenant, nous ne connaissons pas Kylie et elle a été (principalement) capable de garder sa grossesse avec Stormi secrète pendant neuf mois, mais nous sommes néanmoins assez confiants qu’elle ne découvrira pas trois enfants supplémentaires pour atteindre ces quatre totaux d’ici demain. . Mais nous lui donnerons sept ans.

Noms des enfants de Kim

Il s’avère qu’une plaisanterie originale de Jay Leno a lancé le nom de Kim avec ses enfants. Quand elle était enceinte de son premier enfant avec son mari Kanye West, elle a révélé que le nom venait en fait de l’ancien animateur de “Tonight Show”.

“J’étais comme, en aucun cas, je ne nommerais jamais ma fille”, a déclaré Kim. Mais ensuite, “Tout le monde venait vers moi comme, c’est un nom tellement cool, vous devriez vraiment y penser.” Et c’est ce qu’elle a fait.

Elle a crédité Kanye d’avoir nommé Saint, a admis qu’il avait fallu deux semaines pour s’installer sur Saint et était ensuite prête à attribuer à Kylie le nom de Psaume, mais sa sœur n’a pas tardé à clarifier.

“Eh bien, vous y avez pensé et je m’en porte garant”, a déclaré Kylie.

L’enfant préféré de Kris

Ce fut un échange intéressant plus à cause de ce qu’il n’a pas révélé que de ce qu’il a fait. Kim a déclaré à plusieurs reprises dans un talk-show qu’elle pensait que Kylie était Kris Jenner’s favori, mais Kyle était absolument déterminé à ne même pas laisser cette discussion se dérouler de manière significative sur cette vidéo.

Après que Kim ait dit que Kris aimait mieux Kylie, Kylie a dit: “Ouais, mais tu es son OG, tu sais?”

Pas découragée, a poursuivi Kim, en disant: “Mais la raison pour laquelle je pense qu’elle vous aime mieux, c’est parce que vous avez …”

À ce stade, Kylie l’a interrompue pour la première fois avec, “Elle nous aime certainement la même chose, mais si nous sommes drôles …”

D’accord, maintenant que les règles de base ont été établies, Kim semblait vraiment avoir raison. Et elle a donc réessayé. “Voici le truc. De l’extérieur …”

Mais Kylie l’a de nouveau coupée. “Elle est comme moi et je la traite comme la reine du monde”, intervient-elle rapidement, à ce moment-là Kim abandonne ou convient simplement que c’est la raison. Mais c’était définitivement la seule fois où Kylie ne laisserait pas Kim terminer sa réflexion sur une question de fan.

“Lever et briller”

Alors que Kylie chanter “lever et briller” à Stormi dans sa vidéo de tournée de bureau est devenue un moment viral instantané, Kylie a déclaré que la plupart de ses fans ne réalisent pas à quel point cela n’était pas inhabituel.

“Ce que les gens ne comprennent pas, c’est que j’ai toujours tout chanté. Comme je chante depuis que je suis plus jeune”, a-t-elle déclaré. “Et maintenant, chaque fois que je chante, les gens sont comme, il n’y aura plus jamais de” Rise and Shine “, je suis comme, laissez-moi tranquille, je chante toujours.”

Réfrigérateur vide de Kim

Après toutes ces années sous les projecteurs, Kim a appris une chose ou deux millions sur le rejet de ce que les critiques, les haineux et les trolls ont à dire à son sujet, mais ils l’ont finalement atteinte après avoir posté une photo d’elle debout devant son réfrigérateur et les gens ont rapidement remarqué qu’il était presque vide.

“Je posais juste pour une photo et ce sont mes réfrigérateurs à boisson”, a déclaré Kim, comme si tout le monde aurait dû arriver à cette conclusion.

“Ouais, ouais, ouais, tu dois avoir un frigo pour les boissons,” rit Kylie.

Mais quand ils ne l’ont pas lâché et ont suggéré qu’elle mourait de faim ses enfants, Kim a finalement cédé et a partagé une photo de son véritable réfrigérateur, qui est certainement plus grand et plus plein que la plupart des gens. Honnêtement, une fois que vous avez su qu’elle avait un frigo, le reste suit juste en quelque sorte.

Instagram Followers Feud

Pourrait-il y avoir une véritable querelle (amicale) entre les dirigeants Instagram de la famille Kardashian-Jenner? Kylie a récemment dépassé les 157 millions de followers de Kim en atteignant 158 ​​millions pour sa page.

Le sujet a été un peu surpris lors d’un segment idiot où l’un des cils de Kim est sorti. Après avoir plaisanté en disant qu’elle allait le garder comme souvenir de leur temps ensemble, Kylie a suggéré qu’ils puissent faire un vœu dessus et le souffler à la place.

Seulement, elle s’est retirée à la dernière seconde et a réaffirmé qu’elle avait l’intention de le garder.

Après avoir soufflé sur rien, il s’est avéré que Kim s’est lamentée: “Je souhaitais juste vous battre à nouveau sur Instagram. Maintenant, mon souhait ne se réalisera pas.”

Cela reste à voir, car les sœurs sont proches dans le grand schéma des choses. Mais Kyle est la nouvelle génération, atteignant une population plus jeune, et elle a battu Kim au club milliardaire. Elle a peut-être l’avantage ici, même si Kim sera toujours la “OG” et cela compte certainement pour quelque chose!

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.