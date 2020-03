Kim Spradlin-Wolfe pleure sur l’épaule de Sarah Lacina dans une scène émotionnelle supprimée

En 2011, Kim Spradlin, propriétaire d’une boutique de mariage et décoratrice d’intérieur basée au Texas, a dominé Survivor: One World et a remporté le titre de joueuse de sprint de la saison, lui rapportant 100 000 $ supplémentaires.

Même si certains ne tiennent pas compte de sa victoire en raison du casting avec lequel elle a concouru, elle a tout de même présenté une performance physique incroyable, remportant quatre défis d’immunité individuelle.

Le champion One World est revenu huit ans plus tard pour que Winners at War se dispute un autre titre de Sole Survivor et un grand prix historique de 2 millions de dollars.

Après neuf jours sur l’île, Spradlin-Wolfe a commencé à manquer sa famille et s’est appuyé sur Sarah Lacina pour un soutien émotionnel dans une scène supprimée.

Kim Spradlin-Wolfe sur «Survivor 40: Winners at War»

En 2013, deux ans après sa victoire dominante dans la 34e saison, One World, Kim Spradlin a épousé Bryan Wolfe. Ses camarades Kat Edorsson et Alicia Rosa étaient présents. En février 2014, elle et son mari ont accueilli leur premier fils, Michael, suivi de leur fille August en mai 2015, puis de leur cadet, Walt, en juin 2016.

Deux ans plus tard, elle a participé à un tournoi de poker aux côtés des légendes Survivor Boston Rob Mariano, Tyson Apostol et Jeremy Collins.

En 2020, elle est revenue à Survivor pour la première fois depuis sa victoire pour la 40e saison, Winners at War, pour affronter 19 autres anciens champions pour un record de 2 millions de dollars.

Malheureusement, la participation de la propriétaire de la boutique de mariage au tournoi de poker lui a mis une cible immédiate dans le dos, et elle a rapidement atterri sur le fond pour la première fois de sa vie de survivant.

Ses camarades de classe l’ont épargnée et ont décidé d’envoyer Amber Mariano au bord de l’extinction car sa connexion avec son mari, Rob, a fait d’elle la plus grande menace à l’époque.

La championne du monde a ensuite trouvé une idole qui l’obligeait à en donner la moitié à un autre concurrent. Spradlin-Wolfe a choisi Sophie Clarke, qui a averti dans un confessionnal que le propriétaire de la boutique de mariage ne devait pas “faire confiance au diable”.

Parce que la native du Texas fait partie de la tribu dominante Dakal, les téléspectateurs ne l’ont pas beaucoup vue. Cependant, une scène bonus a montré qu’elle pleurait sur l’épaule de Sarah Lacina quand elle a commencé à manquer sa famille.

Kim Spradlin-Wolfe a pleuré sur l’épaule de Sarah Lacina dans une scène supprimée

Tandis que Lacina se tenait dans l’eau, le propriétaire de la boutique de mariage s’approcha d’elle, visiblement bouleversé. Les deux s’embrassèrent et Spradlin-Wolfe révéla que son mari et ses enfants lui manquaient.

De plus, elle craignait que ses enfants ne soient pas «assez vieux pour comprendre» son absence. Dans un confessionnal, la championne du monde s’est ouverte davantage et a expliqué qu’elle n’avait pas de famille la première fois qu’elle a joué.

Cependant, maintenant elle est mère et a admis que quitter ses trois enfants était «l’une des choses les plus difficiles que j’ai jamais eu à faire». La native du Texas a également noté qu’elle avait joué un jeu plus stratégique dans One World, mais cette saison, elle «se donne la permission d’être émotive, d’être différente, de pleurer sur l’épaule de Sarah».

Spradlin-Wolfe a conclu en soulignant que même si elle aura un «voyage différent» cette saison, elle prévoit toujours de surmonter ses émotions et de «jouer mes a * s tous les jours pour rester ici».

