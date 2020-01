Kim Zolciak révèle les détails de l’accident effrayant de karting de Son Kane

Kim Zolciak chante les louanges des casques de vélo après que son fils a survécu à un accident de karting effrayant.

L’ancien “Les vraies femmes au foyer d’Atlanta“La star a pris connaissance de ses histoires Instagram jeudi pour révéler que son garçon de six ans, Kane, a écrasé son jouet motorisé devant leur maison à Atlanta alors qu’il roulait entre les frères KJ, huit ans, et Kash, sept ans.

“Les garçons sont sortis faire du karting dans le quartier. Nous avons pris la voiturette de golf et ils sont montés en karting”, a commencé la femme de 41 ans dans le poste depuis expiré avant d’expliquer qu’elle avait le sentiment que quelque chose était va aller de travers.

“Je suis très intuitif donc avant de partir, j’ai dit à [husband Kroy Biermann] que Kane doit être au milieu entre [sons] KJ et Kash. “

“Tout le monde sait que je suis la Nelly nerveuse de la famille – je suis très protectrice – donc mes enfants sont toute ma vie et je pense toujours à la sécurité en premier et ce genre de choses”, a-t-elle poursuivi. “Il n’y a aucune vraie raison pour laquelle j’ai mis Kane au milieu, sinon que j’ai ressenti quelque chose de très étrange et j’ai rêvé qu’il devait être au milieu”, a-t-elle expliqué.

“Alors, ils roulent dans notre quartier en cercle où ils vont tout le temps et j’ai entendu un bruit. Et je me suis dit:” Kroy, qu’est-ce que c’était? ” Et il dit: «Je ne sais pas». Je commence à perdre mon sang et j’ai dit: ‘Kroy, je pense qu’il est là-bas.’ Il y a cet énorme tas de rochers et donc Kroy commence à marcher vers les rochers pour voir si Kane est là. “

“Je vois mon mari comme Superman prendre tout le kart et le retourner avec Kane à l’intérieur. Kane était à l’envers.”

Zolciak a ensuite levé le casque endommagé avant de dire à ses fans que la sécurité passe avant tout.

“Je veux que vous compreniez l’importance d’un casque, qu’ils soient sur un scooter, un vélo ou un kart. Cela a finalement sauvé la vie de Kane. J’étais tellement désemparé que j’ai versé un verre de vin et Kroy m’a juste serré dans mes bras. et j’ai pleuré », a-t-elle expliqué.

La publication intervient après la triste nouvelle que la grand-mère de Zolciak est décédée le matin de Noël. Zolciak est allé sur Instagram pour publier une photo de famille aimante avec la légende: “Joyeux Noël des Biermann” Malheureusement le matin de Noël, ma grand-mère est décédée “C’était une femme incroyable qui avait plus d’amour dans le cœur que tous ceux que je connais”, elle nous manquera par tant de gens. Grand-mère je t’aime et je n’oublierai jamais comment tu m’as toujours fait me sentir si spéciale. “

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courrier électronique aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

Instagram

Comment les stars ont célébré les vacances en 2019