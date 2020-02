Kimberly Wyatt se sentait «très vulnérable» avant sa performance de retour

2020-02-21 15:30:05

Kimberly Wyatt se sentait “très vulnérable” dans les coulisses alors que les Pussycat Dolls s’apprêtaient à faire leur retour.

La star de la pop, âgée de 38 ans, a retrouvé ses camarades de palmarès pour jouer dans “ The X Factor: Celebrity ” en novembre, et Kimberly a maintenant admis qu’elle se sentait encore particulièrement fragile à l’époque, après avoir donné naissance à sa fille Senna seulement sept semaines avant cette date.

Kimberly – qui joue dans le groupe aux côtés de Carmit Bachar, Ashley Roberts, Nicole Scherzinger et Jessica Sutta – a déclaré au magazine Flaunt: “Pour moi, le jour de la performance de” The X Factor “a été le plus difficile.

“Je venais de subir une césarienne, j’allaitais encore et je me sentais très vulnérable dans les coulisses. Je suis passée en mode guerrier pur et j’ai donné à cette performance tout ce que j’avais. J’étais déterminée à célébrer à quel point nos corps sont incroyables en tant que femmes!”

La performance de retour tant attendue du groupe a été bien accueillie par les fans.

Mais Jessica a maintenant admis s’inquiéter de la réaction du public.

Elle a confessé: “Je suppose que la partie la plus effrayante était la façon dont les fans allaient réagir. Les aimeraient-ils ou les détesteraient-ils?”

“Cependant, après la performance de” X Factor “, la réponse des fans a été extrêmement belle et a montré que le monde était prêt pour le retour de PCD.”

Pendant ce temps, Nicole Scherzinger a critiqué les tenues racées du groupe, affirmant qu’elles visent à “inspirer et autonomiser” d’autres femmes.

Le chanteur – qui a également connu du succès en tant qu’artiste solo – a expliqué: “Je vois toujours tellement de controverse autour de ce que nous portons et de nos performances. Je pense qu’il est important de clarifier la différence entre l’attention et l’intention dans ce que nous faisons.

“Tout ce que nous faisons vient d’un lieu de confiance, dans le but d’inspirer et d’autonomiser fondamentalement d’autres femmes, mais aussi toute personne qui s’y rapporte.”

