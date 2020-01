Kimora Lee Simmons et son mari adoptent leur fils de 10 mois, Gary

Félicitations à Kimora Lee Simmons et à son mari Tim Leissner!

Le couple, qui s’est marié en 2014, a adopté un fils de 10 ans nommé Gary, faisant de la couveuse de créateurs de mode une fête de sept personnes.

Kimora et Tim ont accueilli leur fils Wolfe en 2015. Elle partage le fils de Kenzo, 10 ans, avec l’ex-Djimon Hounsou. Ses deux filles, Aoki, 17 ans, et Ming, 20 ans, sont issues de sa relation antérieure avec Russell Simmons.

Le nouvel ajout à la famille survient après que Simmons a relancé sa marque de mode emblématique, Baby Phat, le mois dernier.

Les filles de l’ancien mannequin étaient le visage de la nouvelle campagne, qui a été abandonnée six mois après le lancement de Forever 21 x Baby Phat, une entreprise que l’homme de 44 ans a appelée “une renaissance”.

“Nous voici à nouveau, 20 ans plus tard en 2019, et maintenant [my daughters] sont avec moi pour prendre les rênes “, a-t-elle dit Gens à l’époque. “Il s’agit d’une entreprise appartenant à une femme, dirigée par moi et mes filles. Je suis à la mode depuis 30 ans. Mais maintenant, il s’agit de passer le flambeau de l’une à l’autre.”

Aoki et Ming semblent avoir une approche très pratique pour aider à la famille.

“Ils sont impliqués dans tous les aspects de l’entreprise”, a-t-elle expliqué. “Ming étudie les affaires et la mode au collège de New York, et Aoki est à Los Angeles et sera au collège l’année prochaine. Ce sont beaucoup des innovateurs et des influenceurs. Nous sommes comme les Trois Mousquetaires.”

Et les deux filles ont été une inspiration pour le magnat des affaires.

“Mon monde est façonné à bien des égards par mes filles. Elles ont grandi en parcourant les pistes de Baby Phat avec moi, et maintenant elles ont grandi et travaillent avec moi sur la conception et la direction créative de la collection et sur la construction de l’entreprise elle-même, ” elle a dit Page six au moment du lancement. “Il est important pour moi de partager Baby Phat d’une manière totalement nouvelle et accessible avec une toute nouvelle génération de femmes.”

