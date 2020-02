Kirk Douglas Dead Age 103

Kirk Douglas est décédé à l’âge de 103 ans.

La légendaire star de cinéma, née Issur Danielovitch Demsky en 1916, laisse dans le deuil son épouse de près de 66 ans, Anne Buydens, et trois fils, Michael, Joel et Peter.

Kirk – qui a 92 crédits d’acteur et 32 ​​crédits de production au cours d’une longue et illustre carrière – avait joui d’une assez bonne santé au cours des 24 dernières années de sa vie après avoir récupéré d’un AVC en 1996.

Son fils star de cinéma Michael a dit Gens: “C’est avec une immense tristesse que mes frères et moi annonçons que Kirk Douglas nous a quittés aujourd’hui à l’âge de 103 ans.”

.

“Pour le monde, il était une légende, un acteur de l’âge d’or du cinéma qui vivait bien dans ses années d’or, un humanitaire dont l’engagement envers la justice et les causes auxquelles il croyait établissait une norme à laquelle nous aspirions tous.”

“Mais pour moi et mes frères Joel et Peter, il était simplement papa, pour Catherine, un beau-père merveilleux, pour ses petits-enfants et arrière-petits-enfants leur grand-père aimant, et pour sa femme Anne, un mari merveilleux”, a-t-il poursuivi.

“La vie de Kirk a été bien vécue, et il laisse un héritage dans le film qui durera pour les générations à venir, et une histoire de philanthrope renommé qui a travaillé pour aider le public et apporter la paix à la planète.”

“Permettez-moi de terminer avec les mots que je lui ai dit lors de son dernier anniversaire et qui resteront toujours vrais. Papa – Je t’aime tellement et je suis tellement fier d’être ton fils.”

Kirk a reçu sa première nomination aux Oscars il y a plus de 70 ans en 1950 pour “Champion” et trois ans plus tard a été de nouveau nominé pour “The Bad and the Beautiful”.

En 1996, l’Académie a honoré Kirk d’un Oscar pendant des décennies en tant que force morale et créative dans l’industrie.

Kirk était réputé pour ses principes et s’est fait une réputation de défendre ses convictions morales lorsqu’il a engagé le scénariste sur liste noire Dalton Trumbo pour écrire le film classique de 1960 “Spartacus” – dont il a insisté pour que le scribe ostracisé obtienne un crédit plein écran pour quand personne d’autre ne s’attacherait publiquement à Trumbo. Kirk a joué dans le film et était le producteur exécutif.

Bien que la vie de Kirk ait été touchée par un immense bonheur et succès, il a également vu sa famille traverser une tragédie lorsque son plus jeune fils, Eric, est décédé en 2004 à l’âge de 46 ans.

L’héritage de Kirk en tant que père de famille et légende de l’industrie du cinéma et de la télévision se perpétuera.

Les étoiles et leurs étoiles

Rex

Michael Douglas est honoré d’une étoile sur le Hollywood Walk of Fame