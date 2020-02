Kirk Douglas donne une fortune de 61 millions de livres sterling à une œuvre de bienfaisance

2020-02-23 20:30:05

Kirk Douglas – décédé le 5 février à l’âge de 103 ans – a donné la totalité de sa fortune de 61 millions de livres à une œuvre caritative.

La légende hollywoodienne – décédée le 5 février à l’âge de 103 ans – a donné la majeure partie de son argent, 50 millions de dollars, à sa Fondation Douglas, qui vise à “aider ceux qui ne pourraient autrement pas s’aider eux-mêmes”.

Les bénéficiaires comprennent le Temple du Sinaï de Westwood, qui abrite le Kirk and Anne Douglas Childhood Centre, ainsi que le Kirk Douglas Theatre de Culver City, un théâtre autrefois désaffecté qui a été restauré en tant que salle de spectacle.

La triste mort de Kirk a été révélée par son fils Michael Douglas dans une déclaration émotionnelle publiée au nom de la famille.

Il a déclaré dans un communiqué: “C’est avec une immense tristesse que mes frères et moi annonçons que Kirk Douglas nous a quittés aujourd’hui à l’âge de 103 ans. Pour le monde, il était une légende, un acteur de l’âge d’or du cinéma qui vivait bien dans ses années d’or, un humanitaire dont l’engagement envers la justice et les causes auxquelles il croyait a établi une norme à laquelle nous aspirons tous.

“Mais pour moi et mes frères Joel et Peter, il était simplement papa, pour Catherine, un merveilleux beau-père, pour ses petits-enfants et arrière-petits-enfants leur grand-père aimant, et pour sa femme Anne, un mari merveilleux. La vie de Kirk était bien vécu, et il laisse un héritage dans le film qui durera pour les générations à venir, et une histoire de philanthrope de renom qui a travaillé pour aider le public et apporter la paix à la planète. Permettez-moi de terminer avec les mots que je lui ai dit lors de son dernier anniversaire et qui restera toujours vrai. Papa – Je t’aime tellement et je suis tellement fier d’être ton fils. “

.