Kirk Douglas est décédé à 103 ans

2020-02-06 00:00:06

Kirk Douglas est décédé mercredi (05.02.20) à l’âge de 103 ans.

La légende hollywoodienne – qui a fêté son anniversaire en décembre – est décédée mercredi (05.02.20) après avoir apparemment souffert de quelques complications de santé.

Son fils Michael Douglas a déclaré dans un communiqué: “C’est avec une immense tristesse que mes frères et moi annonçons que Kirk Douglas nous a quittés aujourd’hui à l’âge de 103 ans.

“Pour le monde, il était une légende, un acteur de l’âge d’or du cinéma qui vivait bien dans ses années d’or, un humanitaire dont l’engagement pour la justice et les causes auxquelles il croyait établissait une norme à laquelle nous aspirions tous.

“Mais pour moi et mes frères Joel et Peter, il était simplement papa, pour Catherine, un beau-père merveilleux, pour ses petits-enfants et arrière-petits-enfants leur grand-père aimant, et pour sa femme Anne, un mari merveilleux.”

“La vie de Kirk a été bien vécue, et il laisse un héritage dans le film qui durera pour les générations à venir, et une histoire de philanthrope renommé qui a travaillé pour aider le public et apporter la paix sur la planète.

“Permettez-moi de terminer avec les mots que je lui ai dit lors de son dernier anniversaire et qui resteront toujours vrais. Papa – Je t’aime tellement et je suis tellement fier d’être ton fils.”

Douglas – qui était connu pour ses rôles dans des drames sérieux, des films de guerre et occidentaux – était l’un des derniers acteurs restants de l’âge d’or de l’industrie cinématographique.

Sa carrière a débuté en 1946 quand il a décroché un rôle dans ‘The Strange Love of Martha Ivers’ avant de jouer dans ‘Paths of Glory’, ‘Out of the Past’ et ‘Ace in the Hole’.

Il a plus de 90 films à son actif, mais il est surtout connu pour «Spartacus», «20 000 lieues sous les mers», «Lonely Are the Brave» et «The Bad and the Beautiful».

En 1963, Douglas a acquis les droits du roman “ One Flew Over the Cuckoo’s Nest ” et l’a transformé en un spectacle de Broadway dans lequel il a joué pendant cinq mois.

En plus de sa collection de superproductions, Douglas a également écrit 10 romans et mémoires.

En 1991, Douglas a survécu à un accident d’hélicoptère, au cours duquel deux hommes sont morts tragiquement.

Il a également subi un accident vasculaire cérébral en 1996 qui a limité sa capacité de parler et il a passé les années qui ont suivi à se concentrer sur le renouvellement de sa vie spirituelle et religieuse.

Il laisse dans le deuil ses trois fils Michael, Joel et Peter et sa seconde épouse Anne Buydens, qu’il a épousée en 1954.

