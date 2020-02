Kirk Douglas est enterré

2020-02-08 01:30:03

Kirk Douglas a été enterré après son décès plus tôt cette semaine à l’âge de 103 ans.

La star de ‘Spartacus’ est décédée cette semaine à l’âge de 103 ans et vendredi (07.02.20), il a été inhumé au Westwood Village Memorial Park.

Sa famille, dont sa femme Anne Buydens, 100 ans, son fils Michael Douglas, 75 ans, la femme de Michael Catherine Zeta-Jones, 50 ans, et son fils Cameron Douglas, 41 ans, ont assisté au service, tout comme le célèbre réalisateur Steven Spielberg.

Michael a confirmé la mort de son père cette semaine, alors qu’il exprimait sa “tristesse” aux nouvelles dans un long communiqué.

Il a déclaré: “C’est avec une immense tristesse que mes frères et moi annonçons que Kirk Douglas nous a quittés aujourd’hui à l’âge de 103 ans.

“Pour le monde, il était une légende, un acteur de l’âge d’or du cinéma qui vivait bien dans ses années d’or, un humanitaire dont l’engagement pour la justice et les causes auxquelles il croyait établissait une norme à laquelle nous aspirions tous.

“Mais pour moi et mes frères Joel et Peter, il était simplement papa, pour Catherine, un beau-père merveilleux, pour ses petits-enfants et arrière-petits-enfants leur grand-père aimant, et pour sa femme Anne, un mari merveilleux.”

“La vie de Kirk a été bien vécue, et il laisse un héritage dans le film qui durera pour les générations à venir, et une histoire de philanthrope renommé qui a travaillé pour aider le public et apporter la paix sur la planète.

“Permettez-moi de terminer avec les mots que je lui ai dit lors de son dernier anniversaire et qui resteront toujours vrais. Papa – Je t’aime tellement et je suis tellement fier d’être ton fils.”

Steven avait également rendu hommage à Kirk, car il s’était dit “honoré” d’avoir travaillé avec la défunte icône.

Dans un communiqué, il a déclaré: “Kirk a conservé son charisme de star de cinéma jusqu’à la fin de sa merveilleuse vie et je suis honoré d’avoir été une petite partie de ses 45 dernières années.

“Ses notes manuscrites, ses lettres et ses conseils paternels me manqueront, et sa sagesse et son courage – même au-delà d’une œuvre aussi époustouflante – sont suffisants pour m’inspirer pour le reste du mien.”

On ne sait toujours pas ce qui a causé la mort de Kirk, mais il aurait souffert de complications de santé.

.