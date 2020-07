Kit Harington, star de Game of Thrones, affirme que cet épisode primé aux Emmy Awards a été le plus terrifiant à filmer

Kit Harington a dû filmer dans des conditions assez extrêmes tout au long de ses huit années de tournage sur le drame fantastique à succès de HBO, Game of Thrones. Mais il y a une scène pendant son temps sur Game of Thrones qui se démarque des autres. Voici un aperçu de la scène que Harington prétend être la «plus terrifiante» à filmer.

Harington propose de garder ses secrets sur le tournage de «Game of Thrones»

Le personnage de Harington a fait face à de nombreux hauts et bas au cours

huit saisons de Game of Thrones. Dans la saison 5 du drame fantastique, le

Night’s Watch a tué Jon dans le but de reprendre Castle Black at The Wall.

Melisandre (Carice van Houten) a ramené Jon à la vie dans la saison six. Les fans soupçonnaient que Jon allait revenir après sa trahison, et Harington a été contraint de se faufiler sur le tournage pendant le tournage de la saison 6 pour éviter toute fuite.

Dans une interview en 2017 avec le Belfast

Telegraph, Harington a révélé qu’il était soulagé après son

le personnage a été ressuscité des morts parce qu’il n’avait pas à se soucier de

garder des secrets.

«C’était vraiment, vraiment un soulagement de pouvoir se promener

Belfast et ne pas avoir à faire d’excuse pour ce que je fais ici « ,

Harington a partagé.

Harington a ajouté que HBO a augmenté la sécurité autour de l’ensemble.

Quand un drone a survolé pour attraper une partie de l’action, il a dû courir à couvert

et se sont réfugiés dans une tente.

À qui Harington a-t-il parlé du sort de Jon?

En parlant de la résurrection de Jon, Harington a également révélé exactement

à qui il a parlé du sort ultime de Jon avant la saison 6.

Avant que le monde ne regarde Jon revenir à la vie, Harington a dit à ses parents et Rose Leslie, qu’il a épousé en 2018. Mais les membres de sa famille n’étaient pas les seuls à savoir que Jon allait revenir d’entre les morts.

Un jour, alors qu’Harington rentrait chez lui, un policier l’a arrêté pour excès de vitesse. Le flic a tout de suite reconnu Harington et lui a dit qu’il le laisserait partir s’il lui racontait ce qui se passait dans l’émission.

Sans hésitation, Harington a dit au policier exactement

ce qui allait arriver à Jon dans la saison 6.

Harington ouvre sur quel épisode a été « le plus terrifiant » à filmer

Tout au long des sept premières saisons de Game of Thrones, Harington a filmé dans une variété de conditions difficiles. Mais la pire scène qu’il ait jamais filmée pour le spectacle était en fait la bataille des bâtards.

Harington a expliqué comment il souffre réellement de claustrophobie et de la scène en question

lui a demandé d’être écrasé par une poignée d’autres guerriers.

« J’ai quelques peurs, les araignées en font partie, mais le

le pire est ma claustrophobie – j’ai mortellement peur des foules. Je panique »

déclaré. «C’était l’une des choses les plus terrifiantes et les plus inconfortables –

15 Irlandais barbus qui vous écrasent.

Harington a ajouté que le pire moment est venu lorsque Jon était sur le point de

être englouti dans la foule des corps avant de se frayer un chemin jusqu’à la

haut »de la pile. La scène a été cruciale dans la bataille, et c’est facile

pour voir pourquoi Harington se sentait mal à l’aise.

Heureusement pour Harington, la bataille des bâtards était plus tard dans la course de l’émission et a été l’une des dernières grandes scènes de bataille qu’il a filmées avant la finale de la série dans la saison 8.

Qu’est-ce que Harington a pensé du parcours de Jon sur « Game of Thrones »?

Le voyage de Jon, bien sûr, a pris fin de façon controversée lors de la dernière saison de Game of Thrones. Bien que de nombreux fans attendaient de grandes choses de Jon dans la finale de la série, il a été banni de Westeros après avoir tué Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), qui venait de brûler King’s Landing.

De nombreux téléspectateurs n’étaient pas satisfaits de la fin de l’histoire de Jon, et Harington a admis en 2017 qu’il était optimiste quant à l’avenir de Jon à l’approche de la saison 7.

« Vous pouvez voir, à la fin de la saison six, qu’il pense,

« Je suis le Roi du Nord et il y a un petit sourire sur son visage, et je pense

cette saison sept commence avec optimisme », a expliqué Harington. « Signifie, le

la fin du monde f ****** et il est en danger réel, mais au moins il est dans un endroit

où les gens l’écouteront quand il les avertira, et il pourra

aux affaires. «

Harington a ensuite taquiné qu’il se sentait comme Jon était en danger mortel après avoir renvoyé Melisandre. L’acteur ne savait pas que ce n’était pas la vie de Jon dont il aurait dû s’inquiéter.

Harington a depuis révélé qu’il avait rapidement accepté le sort de Jon lors de la dernière saison de Game of Thrones. Selon Harington, Jon a toujours appartenu au nord et n’aurait pas été satisfait de diriger Westeros à King’s Landing.