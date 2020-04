Après 15 ans de possession, la juge d’American Idol, Katy Perry, a annoncé que son chat, bien nommé Kitty Purry, est décédé. La chanteuse de haut niveau a célébré la vie de son chat sur Instagram au cours du week-end.

Katy Perry | Photo de Daniel Pockett / .

La renommée de Kitty Purry

Kitty Purry était une star à part entière. Elle a été présentée tout au long de la carrière de Perry, faisant ses débuts dans la vidéo du tube de Perry, «I Kissed a Girl». Kitty est rapidement devenu un symbole pour le travail de Perry en tant que musicien, mais comme Perry a gagné en notoriété, Kitty a dû rester avec le frère de Perry, David Hudson.

Kitty était présente à travers de nombreuses performances de Perry, à la fois dans l’esprit et à travers des visuels élaborés. Perry est devenu connu pour la grande version gonflable de Kitty Purry qui était sur scène lors de sa tournée Hello Katy. Au cours de la California Dreams Tour, Perry avait une mascotte de Kitty Purry avec elle lors d’une reprise de «I Wanna Dance With Somebody» de Whitney Houston.

Katy Perry se souvient de Kitty Purry

Dans une publication émotionnelle sur Instagram, Perry se souvenait de son chat:

Kitty Purry a rampé à travers la fenêtre de mon petit-ami il y a 15 ans, entièrement enceinte et cherchant un abri. Deux portées et de nombreuses lunes plus tard, ce chat de la rue est devenu une mascotte adorable pour beaucoup. Malheureusement, Kitty a terminé sa 9e vie hier soir. J’espère qu’elle se repose dans des filets de saumon et du tartare de thon dans le paradis de l’herbe à chat. Kitty, merci pour les câlins et la compagnie en cours de route. Un grand merci à mon frère David et à @garethwalters pour avoir été d’excellents coparents. Katy Perry, Instagram

«Co-parent» Gareth Walters s’est également souvenu de Kitty sur Instagram:

Kitty a eu une vie incroyable et n’a été que de l’amour tout au long. Je suis incroyablement chanceux de l’avoir eu dans ma vie ces dernières années. Elle avait du caractère et du cœur comme aucun autre animal que je connaissais. Je manque déjà les plaisirs simples de son saut sur mes genoux, son ronronnement constant et sa désobéissance fréquente à toute règle que j’ai essayé de faire pour elle. Je sais qu’elle manquera beaucoup à quiconque aura eu le plaisir de la rencontrer. Gareth Walters, Instagram

De nombreux fans de Perry ont également pleuré la perte de son animal de compagnie. “A bientôt dans une autre vie, Kitty Purry”, a écrit un fan sur Twitter. “Vous vous souviendrez toujours des Katycats”, a écrit un autre.

Katy Perry accueillera bientôt un bébé

Bien que la perte de son animal de compagnie soit sans aucun doute triste, Perry accueillera bientôt son premier enfant au monde. Ce sera le deuxième enfant du fiancé de Perry, Orlando Bloom, qui a eu son fils Flynn Christopher Bloom avec son ex-femme, Miranda Kerr.

Au début du mois de mars, Perry a révélé sa bosse au monde dans le clip de “Never Worn White”, où elle berce son ventre de bébé dans une robe transparente.

Perry a révélé dans un Instagram Live qu’elle allait avoir son bébé cet été. Elle a également fait allusion à un nouvel album, en disant: «Il se passera beaucoup de choses cet été. Non seulement je donnerai naissance – littéralement – mais aussi au sens figuré à quelque chose que vous attendiez. »