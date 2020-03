2020-03-09 21:30:05

KJ Apa admet qu’il espère être «la moitié de l’homme» que Luke Perry était en se souvenant du défunt acteur.

KJ Apa espère qu’il peut être “la moitié de l’homme” que Luke Perry était.

La star de ‘Riverdale’ a rendu hommage à sa co-star décédée – décédée plus tôt cette année après avoir subi un accident vasculaire cérébral massif – et admet qu’il “manque” vraiment de lui parler et de l’écouter aussi.

S’exprimant sur The View, il a déclaré: “Je me souviens de tout ce qui concerne Luke. Il me manque. Il me manque de lui parler. Il était vraiment si important pour moi, simplement parce que, je pense, il a toujours eu mes meilleurs intérêts. Je manquez juste de lui parler. Ça me manque de l’écouter, vous savez? Il est l’une des meilleures personnes que j’ai jamais connues de ma vie. J’espère que je pourrai être la moitié de l’homme qu’il était. ”

L’hommage de Riverdale à Luke a été très “cathartique” pour les acteurs et l’équipe, selon Roberto Aguirre-Sacasa.

Il a dit: “Je pense que tout le monde était – je ne veux pas dire heureux d’avoir une catharsis – mais quand [Luke’s death] arrivé, nous étions un peu tous dispersés. Il y avait donc quelque chose de vraiment spécial lorsque nous nous sommes réunis pour faire la lecture de la table qui était cathartique et montre nos familles. Nous savions que ça allait être difficile, et c’était … Je pense que c’est cathartique pour les gens qui ont vu le spectacle et j’espère que c’est cathartique pour les gens qui ont des liens émotionnels avec Luke également. Un autre type de chose différente que nous avons choisi de faire n’était pas d’inclure un «précédemment activé». Nous en avons eu un et The CW a très sagement dit: «Vous savez quoi? Ne l’incluez pas. Utilisez le temps supplémentaire pour l’épisode; même une minute est précieuse. Et que ce soit un peu spécial. “”

On se souvient de Luke comme d’un “héros” dans l’épisode commémoratif de “Riverdale”, Marisol Nichols, qui joue Hermione Lodge dans la série, a déclaré: “Luke dans la vraie vie ressemble tellement à Fred Andrews … que c’est fou à quel point cet épisode est tout parallèle pour nous. “

