Kobe Bryant est décédé

La légende du basket-ball Kobe Bryant est décédée à l’âge de 41 ans après avoir été impliqué dans un accident d’hélicoptère.

La légende du basket-ball est décédée tragiquement à Calabasas, en Californie, dimanche (26.01.20) matin, lorsque son hélicoptère privé s’est écrasé, selon TMZ.

Kobe était dans l’hélicoptère avec au moins trois autres personnes lorsqu’il est tombé, et personne à bord n’a survécu à l’incident, avec cinq personnes confirmées mortes.

TMZ rapporte que la femme de Kobe, Vanessa, n’était pas à bord à l’époque, et aucune de leurs quatre filles – Gianna, Natalia, Bianca et Capri nouveau-née.

Des témoins oculaires affirment avoir entendu le moteur de l’hélicoptère bégayer avant qu’il ne tombe en panne, mais la cause de l’accident est toujours sous enquête au moment de la rédaction du présent document.

Kobe est largement considéré comme l’un des plus grands joueurs de basket-ball de tous les temps, faisant 18 équipes d’étoiles au cours de sa carrière de 20 ans avec les LA Lakers, ainsi que d’être un choix de première ronde au repêchage de 1996, remportant cinq championnats NBA, deux NBP Finals MVP et être nommé MVP de la ligue en 2008.

Les Lakers ont fameusement retiré les deux maillots de Kobe, numéro 8 et 24, et il est le seul joueur de l’histoire de l’équipe à avoir reçu cet honneur.

Kobe a également connu le succès dans le monde du cinéma, remportant un Oscar pour son court métrage, “ Dear Basketball ”, en 2018.

Plusieurs stars ont déjà rendu hommage à Kobe sur les réseaux sociaux, dont Ellen Degeneres, qui s’est dite “stupéfaite et attristée” par la nouvelle.

Sur Twitter, elle a écrit: “Comme tout le monde, je suis stupéfaite et attristée par les nouvelles de Kobe Bryant. Mon cœur est brisé pour sa femme et sa famille.”

Alors que Reese Witherspoon a écrit: “Juste dévasté d’entendre parler de #KobeBryant. Un athlète extraordinaire et un homme vraiment gentil et merveilleux. Envoi d’amour, de prières et de compassion à sa famille. À toute sa famille @NBA également. (Sic)”

