Kobe Bryant et Kirk Douglas honorés aux Oscars

Kobe Bryant et Kirk Douglas étaient parmi les stars honorées lors du segment In Memoriam des Oscars lors de la cérémonie de dimanche (09.02.20).

Les patrons des Oscars ont rendu hommage à ceux associés à l’industrie du cinéma qui ont perdu la vie au cours de la dernière année vers la fin du spectacle au Dolby Theatre de Los Angeles dimanche (09.02.20), avec la star du basket-ball – décédée dans un accident d’hélicoptère le mois dernier – et la légende de l’écran de 103 ans, décédée il y a quelques jours à peine, figurait dans un montage vidéo au début et à la fin respectivement.

Alors que Billie Eilish, soutenue par son frère Finneas O’Connell au piano, chantait une version dépouillée des Beatles ‘Yesterday’, des clips de stars dont Rip Torn, Diahann Carroll, Robert Forster, Andre Previn, Doris Day, Peter Fonda, John Singleton et Peter Mayhew ont été projetés sur l’écran derrière eux.

Cependant, les acteurs Luke Perry, Sid Haig et Cameron Boyce étaient sensiblement absents de l’hommage télévisé.

Le segment avait été présenté par le réalisateur Steven Spielberg, qui a salué les dernières stars comme “légendes et icônes”.

Il a dit: “Légendes et icônes. Nos amis et collègues artistes, tous ceux qui nous ont inspirés et touchés.”

Avant la cérémonie, Billie avait confirmé qu’elle ne lancerait pas sa nouvelle chanson de James Bond lors de l’événement, insistant sur le fait qu’il ne serait pas approprié qu’elle joue le thème de “ No Time To Die ”.

Elle a dit à ‘Entertainment Tonight’: “Je ne peux pas faire ça pour In Memoriam.

“Ce n’est pas à propos de moi. Il s’agit d’eux et de montrer de l’amour. Ce n’est pas mon truc. C’est vraiment vrai. Je ne veux pas que ce soit à propos de moi. Je veux que les gens regardent l’écran, regardent les gens.”

Mais la chanteuse de 18 ans a admis qu’elle avait des “frissons” chaque fois qu’ils avaient répété la machine à sous à cause de l’apparition de Kobe.

Elle a dit: “C’est juste triste. C’est comme, je ne sais pas quoi dire de plus. Chaque fois, quand nous étions en répétition et qu’ils exécutent une sorte de ce qui va jouer, chaque fois que je vois son visage, je suis comme quoi? C’est tellement bizarre. Ça n’a pas de sens pour moi. Je viens de frissonner, c’est horrible. ”

Bien qu’elle n’ait pas pu interpréter son thème Bond, Billie était satisfaite de la chanson choisie.

Elle a écrit sur ses histoires Instagram avant le spectacle: “honorée de se produire pendant le segment in memoriam pour les oscars ce soir couvrant une chanson que j’ai toujours aimé. Regarder avec nous.”

