Kobe Bryant explique pourquoi il vole dans des hélicoptères dans une vidéo déchirante

Kobe Bryant n’a pas volé dans un hélicoptère parce qu’il était une célébrité – il a volé dans un parce qu’il était papa.

Une interview déchirante qui a refait surface avec la tragique star de la NBA lui montre pourquoi il a choisi de voler partout à Los Angeles: pour prendre quelques minutes supplémentaires avec ses enfants.

En discutant avec Alex Rodriguez et Dan Katz en décembre 2018, la légende du Laker a décrit comment il insistait pour ramasser ses enfants à l’école et faire des activités après l’école avec eux, qu’il a réussi à équilibrer avec la formation, jusqu’à ce que la circulation entre la pratique et sa maison dans Newport Beach “a commencé à devenir vraiment très mauvaise”.

“J’ai raté une pièce de théâtre parce que j’étais assis dans la circulation”, a-t-il déclaré. “Cette chose n’a cessé de monter. Et j’ai dû trouver un moyen de continuer à m’entraîner et à me concentrer sur le métier, mais sans compromettre le temps passé en famille.”

“C’est donc à ce moment-là que j’ai regardé dans les hélicoptères et que je pouvais descendre et revenir en 15 minutes. Et c’est là que ça a commencé.”

Il a dit que sa routine était toujours la même: “Les poids tôt le matin, les enfants à l’école, descendre, s’entraîner comme un fou, faire mon travail supplémentaire, les médias, tout ce que je devais faire, prendre l’avion, revenir dans la ligne de covoiturage, ramasser les enfants. “

“Et ma femme me disait” écoute, je peux les récupérer. ” Je me dis «non non non – je veux faire ça».

“Parce que vous savez, vous avez des voyages en voiture et des moments où vous ne voyez pas vos enfants, mec. Donc, comme chaque chance que j’ai de les voir et de passer du temps avec eux – même si c’est 20 minutes dans la voiture – je veux ça. “

Dimanche, l’homme de 41 ans a été tué avec sa fille de 13 ans Gianna et sept autres personnes lorsque leur hélicoptère s’est écrasé à Calabasas, alors qu’il se dirigeait vers une séance d’entraînement à la Mamba Academy de Kobe.

