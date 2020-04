Kobe Bryant se souvient de la bourse WNBA

2020-04-18 20:00:04

Kobe Bryant et sa fille Gianna devraient rester dans les mémoires de la Women’s National Basketball Association (WNBA) avec un prix spécial qui porte leur nom.

La légende de la NBA et sa fille de 13 ans – qui était aussi une basket-ball passionnée – ont toutes deux tragiquement perdu la vie en janvier dans un accident d’hélicoptère qui a également tué sept autres personnes.

Et pour honorer leur mémoire, la WNBA a nommé une nouvelle bourse après le duo.

Le Kobe & Gigi Bryant Advocacy Award a été dévoilé lors du repêchage de la WNBA vendredi (17.04.20), et il honorera ceux qui “utilisent leur talent” pour “sensibiliser au jeu” du basket-ball féminin.

Un communiqué de presse partagé par la femme de Kobe, Vanessa, disait: “[The award will be given to] défenseur infatigable du basketball féminin et favorisant les plus hauts niveaux de leadership. Le prix honorera les défenseurs et les influenceurs qui utilisent leur temps, leur talent et leur plate-forme pour sensibiliser le public au jeu. ”

Vanessa – qui a eu Gianna, ainsi que Natalia, 17 ans, Bianka, trois ans et Capri, neuf mois, avec Kobe – jouera également un “grand rôle” dans la détermination de la lauréate du prix et la première sera remise au Match des étoiles de la NBA en 2021.

Lors du repêchage, Gianna a été nommé “choix” honoraire, aux côtés d’Alyssa Altobelli et de Payton Chester, qui sont également décédés dans l’accident d’hélicoptère.

Pendant ce temps, Vanessa a récemment qualifié la mort de Kobe et de Gianna de “insensée”, alors qu’elle marquait le quatrième anniversaire de la retraite de Kobe des Lakers de Los Angeles.

Elle a écrit sur les réseaux sociaux: “Mamba Day

“Mon mari a travaillé son a ** off pendant 20 ans. Il a tout donné. Tout ce qu’il voulait, c’était passer du temps avec nos filles et moi pour rattraper le temps perdu. Il voulait être là pour chaque étape et moment spécial dans nos filles vivent. Il n’a pu profiter que de 3 ans et 9 mois de retraite. Nous avons eu 2 filles de plus, il a remporté un Oscar, il a ouvert les studios Granity, il est devenu un auteur à succès 5x et a dirigé l’équipe de basket-ball de Gianna à cette époque. travaillé dur et lui a donné tous les 7 jours par semaine, tout comme son papa. Je souhaite pouvoir revenir à ce matin, tous les jours. Je souhaite qu’ils aient un jeu local normal le 1/26. La vie n’est vraiment pas juste. C’est juste insensé. (sic) “

