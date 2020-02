Kobe Bryant se souvient d’un moment de silence au Super Bowl

2020-02-03 00:00:06

Kobe Bryant a été honoré d’une minute de silence au Super Bowl dimanche (02.02.20).

Les joueurs des 49ers de San Francisco et des Chiefs de Kansas City se sont réunis le long de la ligne des 24 yards pour un moment de silence au Hard Rock Stadium de Miami pour la légende du basket-ball de 41 ans et sa fille Gianna, 13 ans, qui faisait partie des neuf personnes qui ont perdu la vie le mois dernier, lorsque son hélicoptère privé s’est écrasé à Calabasas, en Californie.

La foule a ensuite été entendue scandant: “Kobe!”

La ligue a également rendu hommage au joueur de ligne défensive des Vikings du Minnesota Chris Doleman, décédé la semaine dernière à l’âge de 58 ans des suites d’un cancer du cerveau.

Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, avait confirmé la nouvelle lors de sa conférence de presse annuelle avant le Super Bowl qu’ils honoreraient les deux sportifs décédés.

Lors de sa conférence, Roger a déclaré: “Je ne pense pas que Los Angeles pleure la perte de Kobe Bryant. Kobe était une personne spéciale. J’ai eu l’occasion de le rencontrer. Il a évidemment apporté beaucoup de choses à notre monde et je pense que Nous ressentons tous non seulement les événements tragiques pour sa famille, mais aussi pour tous ceux qui étaient passagers de cet hélicoptère. C’est difficile à comprendre et à traiter.

“En tant que ligue, nous avons été très réactifs et je pense respectueux envers quelqu’un qui a tant contribué au sport. Nous avons également perdu une de nos légendes hier soir, Chris Doleman, que j’aimais personnellement beaucoup et qui comptait beaucoup pour moi.” et la ligue. Je pense que ces deux personnes seront vues dimanche d’une manière respectueuse. ”

Le spectacle sportif intervient après que les Grammys ont rendu hommage à Kobe avec une chanson d’Alicia Keys et Boyz II Men.

Les organisateurs des prochains Oscars – qui auront lieu le 9 février – ont également confirmé qu’ils présenteront un hommage à la star, qui a remporté un Academy Award en 2018 pour son court-métrage “ Dear Basketball ”.

