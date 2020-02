Kobe Bryant sera “ embrassé ” lors du segment In Memoriam aux Oscars

2020-02-06 21:00:05

Kobe Bryant sera “embrassé dans le segment In Memoriam” aux Academy Awards dimanche (08.02.20).

La légende du basket-ball de 41 ans et sa fille de 13 ans, Gianna, faisaient partie des neuf personnes tuées lorsque son hélicoptère privé s’est écrasé à Calabasas le 26 janvier, et il a maintenant été confirmé qu’il sera honoré au sein de la section In Memoriam de les Oscars ce week-end.

Stephanie Allain, productrice pour les Oscars, a confirmé à ‘Entertainment Tonight’: “Je pense que le segment In Memoriam a toujours été une partie importante de l’émission et cette année n’est pas différente en ce sens que nous honorons toute notre communauté que nous “J’ai perdu. Je pense que ce qui est vraiment approprié, c’est que Kobe faisait partie de la communauté cinématographique, et en tant que tel, il sera intégré dans le segment In Memoriam.”

Peu de temps après la mort tragique de la star, il a été confirmé que Kobe serait “reconnu” par l’Académie d’une manière ou d’une autre.

L’Académie a déclaré à l’époque: “Nous pouvons confirmer que Kobe Bryant sera reconnu dans la télédiffusion”.

Kobe avait précédemment remporté un Oscar en 2018 pour son court-métrage autobiographique “ Dear Basketball ”, et l’Académie a publié une déclaration après sa mort pour leur rendre hommage.

Ils ont dit: “Ils doutaient qu’un enfant puisse arriver en NBA et il leur a donné tort. Ils doutaient qu’il puisse gagner un championnat et il leur a fait tort.

“Ils doutaient qu’il puisse faire des films et il a remporté un Oscar. Comme tous les grands artistes, Kobe Bryant a prouvé que les sceptiques avaient tort. Repose en paix.”

Depuis le décès de Kobe, il a été rappelé par les Grammy Awards – qui ont eu lieu le même jour que sa mort au Staples Center de Los Angeles, où l’athlète a joué avec les Lakers pendant toute sa carrière professionnelle de basket-ball – ainsi que par le Match de championnat de la NFL, connu sous le nom de Super Bowl.

Kobe laisse dans le deuil son épouse Vanessa et leurs trois autres filles, Natalia, 17 ans, Bianka, 3 ans, et Capri, 7 mois.

