Kobe Bryant sera honoré lors de la cérémonie des Oscars

L’Académie des arts et des sciences du cinéma rend hommage à Kobe Bryant lors de la 92e cérémonie des Oscars le 9 février.

La légende de la NBA sera à l’honneur lors du montage In Memoriam de personnalités de l’industrie décédées depuis le dernier oscar émission de télévision. Un hommage distinct pour Bryant en dehors du montage est également en préparation, selon Variété.

La mort de Bryant étourdi le monde dimanche. L’icône mondiale, sa fille Gianna, 13 ans, et sept autres personnes étaient à bord d’un hélicoptère privé lors de son crash à Calabasas, en Californie, juste à l’extérieur de Los Angeles.

En 2018, Bryant a remporté l’Academy Award du meilleur court métrage pour son “Dear Basketball”, basé sur une lettre qu’il a écrite en 2015 annonçant sa retraite du sport qu’il pratiquait en tant que Laker de Los Angeles pendant 20 ans, remportant cinq championnats. Il a écrit, produit par l’exécutif et prêté sa voix au court métrage de cinq minutes, réalisé et animé par Glen Keane.

Après avoir reçu l’Oscar et parlé dans les coulisses, Bryant a déclaré qu’Oprah Winfrey et Shonda Rimes lui avaient donné des conseils sur la façon de se lancer dans le monde du cinéma, selon Variety. “Quand vous avez des mentors comme ça, les choses ont tendance à s’arranger”, a-t-il ajouté.

Il a également attribué à Gianna une source d’inspiration pour suivre ses aspirations cinématographiques, la citant comme disant: “Eh bien, papa, tu nous dis toujours de poursuivre nos rêves, alors mec.”

L’Académie a publié dimanche un hommage émouvant à l’icône mondiale via Instagram, écrivant: “Ils doutaient qu’un enfant puisse arriver en NBA et il leur a donné tort. Ils doutaient qu’il puisse gagner un championnat et il leur a fait tort. Ils doutaient qu’il pourrait faire des films et il a remporté un Oscar. Comme tous les grands artistes, Kobe Bryant a prouvé que les sceptiques avaient tort. Repose en paix. “

