Kobe Bryant sera intronisé au Basketball Hall of Fame

Kobe Bryant sera intronisé à titre posthume au Temple de la renommée du basket-ball, après sa mort prématurée ce week-end.

La légende de la NBA est décédée tragiquement dimanche (26.01.20) à l’âge de 41 ans lorsque son hélicoptère privé s’est écrasé à Calabasas, en Californie, le tuant ainsi que huit autres personnes, dont sa fille Gianna, âgée de 13 ans.

Et après sa mort, le Naismith Memorial Basketball Hall of Fame a révélé qu’il introniserait Kobe à titre posthume dans ses rangs.

Le président Jerry Colangelo a confirmé la nouvelle sur NBA TV lundi (27.01.20), affirmant qu’il n’y a “aucun doute” dans son esprit que Kobe fera son entrée au Temple de la renommée.

Il a dit: “Ironiquement, j’ai une réunion à Dallas mercredi avec le comité pour passer en revue les candidats. De toute évidence, quel que soit le nom qui en ressortira, il allait être un gars au premier tour. Il n’y a aucun doute dans mon esprit. Il va être honoré. Il va dans le Hall of Fame. ”

Le Temple de la renommée du basket-ball voit les intronisés potentiels sélectionnés dans un processus qui commence mercredi (29.01.20), avant qu’une liste finale ne soit annoncée en février et que les intronisés officiels aient leurs réalisations marquées dans les livres d’histoire en avril.

Depuis sa retraite du basketball professionnel en 2016, cette année marque la première année d’admissibilité de Kobe au Temple de la renommée.

La star des Los Angeles Lakers a précédemment déclaré vouloir être intronisé, car il a dit qu’il aurait adoré que Michael Jordan, ancien légendaire de la NBA, ou Phil Jackson, l’ancien entraîneur des Los Angeles Lakers, l’incluent.

S’exprimant en 2017, il a déclaré: “En ce qui concerne qui pourrait présenter, ce sont deux personnes pour moi: Michael Jordan ou Phil Jackson. Ils ont été les plus grands mentors, non seulement dans ma carrière d’athlète, mais aussi en tant que personne. Et ce que je pourrais dire, c’est juste beaucoup de remerciements. Parce que j’ai eu beaucoup d’aide en cours de route.

Kobe a passé toute sa carrière professionnelle de 20 ans avec les Lakers et est un quintuple champion de la NBA, deux fois MVP Finals NBA et 18 fois All-Star, MVP de la ligue.

