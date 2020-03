Kourtney Kardashian a des séances de double thérapie

2020-03-10 20:30:05

Kourtney Kardashian a révélé qu’elle avait deux séances de thérapie par semaine pour l’aider à gérer son anxiété.

The ‘Keeping Up With The Kardashians’ lutte contre l’anxiété et admet qu’elle aime se rendre à une thérapie chaque semaine pour l’aider à y faire face.

Elle a dit: “Depuis trois ans, je vais en thérapie. Une fois par semaine, je vais à une double session. J’attends avec impatience chaque semaine! Ayant cette conscience, je trouve que je peux presque attraper des choses avant qu’elles ne deviennent une affaire plus importante.

“Lorsque ces moments difficiles surviennent, je pense:” Quelle est la leçon que je suis censé apprendre? ” Mes séances d’entraînement sont essentielles aussi. Et je vais à l’église une fois par semaine, si je peux. Je vais avec des amis, et nous allons dîner après. Je suis un homme à la maison; il est important pour moi de me forcer à faire quelque chose de social ! ”

Et la personnalité de la télé-réalité de 40 ans – qui a Mason, 10 ans, Penelope, sept ans et Reign, cinq ans, avec son ex-partenaire Scott Disick – se sent “beaucoup mieux” quand elle n’est pas sur les réseaux sociaux et essaie de se fixer des «limites» pour s’assurer qu’elle ne défile pas constamment sur Twitter ou Instagram ou sur son téléphone portable.

S’adressant au numéro d’avril du magazine Health, elle a ajouté: “J’essaie de fixer des limites parce que je remarque à quel point je me sens mieux quand je n’y suis pas autant. Je mets mon téléphone dans la salle de bain la nuit. Mes enfants ne ‘ Je n’ai pas de téléphone, mais je m’assure que tous les appareils de la maison – iPads et ordinateurs – ont le Night Shift [it reduces blue light] 24 heures sur 24. Et nous avons définitivement des limites de temps [on devices]. “

