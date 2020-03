Kourtney Kardashian a trouvé un équilibre travail-vie sain

2020-03-20 17:30:06

Selon Kourtney Kardashian, elle a enfin trouvé un équilibre sain entre sa vie personnelle et professionnelle.

Kourtney Kardashian estime qu’elle a enfin trouvé un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée.

La star de la télé-réalité de 40 ans – qui a Mason, 10 ans, Penelope, sept ans et Reign, cinq ans, avec son ex-petit ami Scott Disick – a révélé qu’elle avait l’impression d’être “sur une roue de hamster” plus tôt dans sa carrière.

Kourtney a partagé: “Je sens que je suis enfin arrivé à un endroit où je peux équilibrer le fait d’être maman et de travailler. J’ai toujours fait les deux évidemment, mais c’était avant où je travaillais beaucoup plus. Donc j’ai vraiment changé ma concentration. ”

Kourtney est déterminée à s’assurer qu’elle peut passer du temps de qualité avec ses enfants.

La beauté brune a dit à E! News: “Mes enfants ont toujours été ma priorité absolue, mais je n’ai jamais eu de temps avec eux après l’école pour, vous savez, faire leurs devoirs ou aller à leurs activités.

“Ils ont tous vraiment besoin de temps en tête-à-tête avec moi, donc faire un effort pour faire quelque chose prend du temps. C’est comme toute ma vie.”

Kourtney a également avoué se sentir «vraiment malheureuse» à certains moments de sa carrière.

Elle a rappelé: “Je me sentais comme si j’étais sur une roue de hamster. Je me sentais juste comme si quelque chose devait changer.”

Pendant ce temps, Kourtney a récemment salué sa sœur Kim Kardashian West, révélant qu’elle a joué un rôle crucial dans son régime de beauté.

Kourtney a expliqué: “Je dirais qu’au cours des trois dernières années, j’ai vraiment commencé à prendre soin de ma peau d’une manière qui a fait une différence.

“Être cohérent avec les soins du visage et les traitements, ainsi qu’avec les soins à domicile tels que les masques faciaux et les produits que j’utilise maintenant, ont vraiment fait une différence. J’essaie (mais je n’ai pas fait de mon mieux ces derniers temps) de vraiment me nourrir. ma peau de l’intérieur vers l’extérieur, avec intention.

“Donc, je suppose que 37 ans a été mon année pour vraiment intensifier ma peau, tout encouragé par Kim, qui m’a dit de commencer à être proactif et de lui donner un peu d’amour.”

Mots clés: Kourtney Kardashian, Scott Disick, Kim Kardashian West

Retour au flux

.