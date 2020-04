Kourtney Kardashian a une recette de chips de patate douce que vos enfants adoreront

Le clan Kardashian-Jenner peut certainement se permettre d’avoir des chefs cuisiniers pour eux, mais Mama Kris et ses filles ont passé quelque temps à perfectionner leurs propres plats dans la cuisine.

Kourtney Kardashian est l’une des sœurs les plus soucieuses de leur santé. Elle a coupé les aliments transformés et a récemment commencé le régime céto. Mais la mère de trois enfants prépare toujours des collations pour ses enfants, des collations saines, bien sûr. Une de ces collations que ses enfants adorent est les croustilles de patates douces. Lisez la suite pour découvrir comment vous pouvez préparer cette nourriture que vos enfants apprécieront aussi.

Kourtney a fait des patates douces chaque semaine chez elle

La recette de patates douces de Kourtney est un tel succès dans sa maison que Mason, Penelope et Reign ont demandé à leur mère de la préparer pour eux chaque semaine. C’est quelque chose que la personnalité de la télé-réalité ne se soucie pas puisque les pommes de terre sont [and] riche en glucides complexes (nécessaires à l’énergie) et en fibres alimentaires. »

Grâce à son site Web sur le mode de vie Poosh, lancé en 2019, l’aînée des frères et sœurs Kardashian a offert des conseils de régime et de remise en forme depuis qu’elle a commencé à manger plus sainement et a éliminé tout gluten et produits laitiers.

«J’ai continué à me battre d’avant en arrière – comme, pourquoi est-ce que je fais ce régime? Je me suis toujours sentie bien avant de manger des produits laitiers et du gluten », a-t-elle déclaré. «Mais je crois que nous avons une vie à vivre et j’aimerais la vivre en me sentant le mieux possible.»

Kourtney a également partagé une variété de recettes sur Poosh qui sont bonnes pour toute la famille et ne vous garderont pas dans la cuisine toute la journée.

«Nous promettons que si ces patates douces vous mettront l’eau à la bouche, elles garderont votre temps dans la cuisine sans stress», indique un article sur son site Web.

Comment faire les patates douces comme Kourtney

Vous trouverez ci-dessous la recette partagée sur le site Web de la star de télé-réalité. Vous pouvez servir les patates douces comme collation saine (Kourtney associe parfois les siennes avec du houmous et de la soupe), un accompagnement, ou même comme plat principal pour vous et vos petits.

Pour le faire à la maison, vous aurez besoin de ces ingrédients:

5-6 patates douces biologiques nettoyées avec la peau

2 cuillères à soupe d’huile d’olive extra vierge

1-2 cuillères à café de cannelle

1-2 cuillères à café de sel à l’ail

1 cuillère à soupe de levure nutritionnelle

Suivez ensuite ces instructions pas à pas:

1. Préchauffez le four à 375 °

2. Tapisser une grande plaque à pâtisserie de papier parchemin

3. Après avoir nettoyé les patates douces, séchez-les et coupez-les en deux puis en quartiers puis en petits triangles (pour les croustilles coupées en deux puis en tranches minces)

4. Répartir les pommes de terre hachées uniformément sur une plaque à pâtisserie

5. Arroser d’huile d’olive sur les pommes de terre

6. Saupoudrer de sel d’ail et de cannelle

7. Ajouter de la levure nutritionnelle

8. Mélanger avec les mains jusqu’à ce qu’elles soient uniformément enrobées

9. Placer au four et retourner après 25 minutes

10. Ensuite, au bout de 35 minutes, augmenter la température du four à 400 °

11. Cuire au four pendant encore 10-15 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient légèrement dorés et croustillants, en les retournant à mi-cuisson si nécessaire

