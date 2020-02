Kourtney Kardashian commence chaque matin avec un café au lait très spécifique

Kourtney Kardashian se soucie beaucoup de ce qu’elle met dans son corps. La fille aînée de Kardashian a toujours été en très bonne santé, mais maintenant qu’elle dirige sa marque de style de vie, Poosh, elle est devenue encore plus consciente de la santé et du bien-être. Et Kardashian a récemment révélé le café au lait avec lequel elle commence chaque matin.

Kardashian a essayé divers modes de régime

Depuis le début de Keeping

Up Avec les Kardashian, Kardashian a toujours été le seul à essayer le

tendances de régime intéressantes. Et une fois qu’elle a commencé à avoir des enfants, elle est devenue encore plus

sérieux au sujet de la nourriture qu’elle achetait pour sa famille. Kardashian a essayé

couper le gluten et les produits laitiers, même si elle a récemment dit qu’elle

mange tout avec modération.

Bien que Kardashian soit moins stricte avec les aliments qu’elle évite ces jours-ci, elle veille toujours à être aussi saine que possible. Elle utilise également de nombreuses méthodes entièrement naturelles pour prévenir la cellulite et aider le syndrome prémenstruel.

Elle a révélé plusieurs de ses secrets de santé via Poosh

En 2019, Kardashian a lancé Poosh, un style de vie et de bien-être

site Web qui couvre tout, de la saine alimentation à la décoration intérieure. Beaucoup de

les messages sur le site Web sont écrits par Kardashian, et elle aime partager son

secrets de santé et de bien-être avec les lecteurs.

Kardashian a détaillé plusieurs de ses choix de style de vie sur le site, y compris comment elle a retrouvé son corps après avoir eu des enfants et pourquoi elle “ne sautera jamais” sa boisson quotidienne au collagène. Bien que certaines des méthodes utilisées par Kardashian aient reçu des critiques mitigées de professionnels, il est difficile de nier qu’elle a l’air et se sent bien pour son âge.

Kardashian commence chaque matin avec un matcha latte

Kardashian a récemment révélé aux fans qu’elle adore commencer

sa journée avec un matcha latte. Et elle est même allée jusqu’à partager l’exact

recette qu’elle ne jure que par. Elle a révélé sur Poosh

qu’elle ne jure que par le thé vert (le matcha est essentiellement du thé vert en poudre)

pour ses «puissants avantages pour l’esprit, le corps et la beauté». L’article de Poosh a également

a révélé que tout le monde dans l’équipe Poosh aime cette boisson.

La recette contient trois ingrédients de base: le matcha, le lait d’amande et le sirop d’érable. Kardashian fait bouillir deux tasses de lait d’amande et fait fondre une demi-cuillère à café de matcha en utilisant un peu d’eau bouillante. Elle ajoute ensuite le mélange de matcha au lait et termine avec un quart de tasse de sirop d’érable (bien que la recette ait noté que Kardashian a coupé le sirop d’érable en deux). Une fois cela fait, elle le verse dans une tasse et jouit.

L’apparence des sœurs est une grande partie de leur image

Kardashian s’est toujours souciée de son apparence, et dans certains

façons, elle doit. Les images des sœurs Kardashian ont toujours joué un grand rôle

de leur réputation. Dernièrement, cependant, certains pensent que les sœurs sont devenues trop

emporté avec du Botox et d’autres charges. Mais Kardashian aurait

n’utilise pas de charges sur son visage; elle travaille tout simplement dur pour mettre la meilleure nourriture

et boit dans son corps. Si c’est ce qu’il faut pour lui ressembler à 40 ans, alors

nous allons certainement vérifier ce latte matcha.