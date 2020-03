Kourtney Kardashian croit que le coronavirus est une punition de Dieu

2020-03-19 17:30:06

La star de la télé-réalité Kourtney Kardashian pense que la pandémie de coronavirus est une punition de Dieu pour tous les maux du monde.

La star de ‘Keeping Up With The Kardashians’ – qui a Mason, 10 ans, Penelope, sept ans et Reign, cinq ans, avec Scott Disick – a affirmé que la crise sanitaire en cours était une punition pour tous les maux du monde.

Kourtney a partagé un passage de la Bible avec les mots “attention aux enfants” griffonnés dessus au stylo rouge sur son histoire Instagram.

Le passage se lit comme suit: “Chaque fois que je retiens la pluie ou envoie des sauterelles pour manger les récoltes ou envoie une épidémie sur mon peuple, s’ils me prient, se repentent et se détournent du mal qu’ils ont fait, alors je les entendrai dans le ciel, pardonne leurs péchés et rend à nouveau leur terre prospère. ”

La star de 40 ans a également suggéré que la pandémie – qui a déjà fait des milliers de morts dans le monde – avait été prédite par une voyante du nom de Sylvia Browne en 2008.

Sa sœur Kim a partagé une image sur Twitter du livre «End of Days» que Kourtney avait posté dans leur conversation de groupe.

L’extrait dit: “Vers 2020, une maladie semblable à une pneumonie grave se propagera dans le monde entier, attaquant les poumons et les bronches et résistant aux traitements connus.

“Presque plus déconcertant que la maladie elle-même sera le fait qu’elle disparaîtra soudainement dès son arrivée, attaquera à nouveau dix ans plus tard, puis disparaîtra complètement.”

Kourtney a conseillé des gens sur la façon de surmonter la pandémie de coronavirus via sa marque de style de vie, Poosh.

La beauté brune a suggéré aux consommateurs de rendre leurs achats “aussi rapides et efficaces que possible”.

Cependant, Kourtney a ensuite été accusée d’avoir tenté de tirer profit de la crise sanitaire en vendant des kits d’urgence via la marque, avec un lien sur son site Web dirigeant les utilisateurs vers une page proposant des kits coûtant entre 60 $ et 250 $.

Mots clés: Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Sylvia Browne

