Kourtney Kardashian déclenche des spéculations sur la grossesse avec ce selfie Instagram

Y a-t-il un autre bébé Kardashian en route?

C’est ce que les fans essaient maintenant de comprendre après avoir vu le dernier post Instagram de Kourtney Kardashian. La star de télé-réalité a récemment partagé un selfie miroir d’elle-même balançant un body chic.

Kourtney Kardashian | Rodin Eckenroth / WireImage

Bien que Kourt soit connue pour montrer son corps de tueur au gramme, les fans ont rapidement zoné sur l’abdomen de la star et sont maintenant convaincus que la fondatrice de Poosh est enceinte de ses quatre enfants.

Le dernier post Instagram de Kardashian a attiré une tonne d’attention

Laissez-le sur Internet pour tirer des conclusions.

Peu de temps après le battage médiatique autour de Kylie Jenner et du tutoriel de maquillage «Get Ready with Me» de Kim Kardashian, les fans étaient une fois en délire sur les réseaux sociaux lorsque la sœur aînée de Kardashian a partagé son dernier post sur Instagram.

Le 22 janvier, la maman de trois enfants a posté un selfie miroir montrant ses courbes et un placard bien approvisionné.

Alors que certains ne pensaient à rien du post de Kardashian, quelque chose sur cette photo a attiré l’attention de quelques fans et maintenant, ils veulent des réponses.

Une fois la photo montée, quelqu’un a pris les commentaires pour poser à Kourt leur seule question brûlante: «Êtes-vous enceinte?»

Alors que certains fans ont rapidement critiqué cet utilisateur d’Instagram pour être “impoli”, d’autres ont commencé à alimenter cette spéculation en partageant leur espoir que Kardashian porte le bébé de Younes Bendjima.

À notre grande surprise, Kardashian n’a pas immédiatement répondu à ces spéculations sur la grossesse. Mais il ne lui a pas fallu longtemps pour arrêter toutes les théories sur la grossesse qu’avaient les fans.

«Non, je le souhaite», a-t-elle répondu au fan suspect, précisant qu’elle n’était pas avec un enfant, mais qu’elle n’est pas opposée à un quatrième bébé dans le futur.

Kardashian ressentait juste la fièvre du bébé

Bien qu’elle aime être une maman pratique de ses trois enfants, Kardashian a envisagé d’avoir plus d’enfants. Il est même possible qu’elle puisse accueillir un autre bébé dans les prochaines années.

En février 2018, Kardashian a révélé aux sœurs Kim et Khloé, choquante, qu’elle envisageait de congeler ses œufs afin d’avoir plus d’enfants lorsqu’elle serait prête.

“Et si je le fais [want kids]», a-t-elle demandé à sa sœur Kim Kardashian lors d’un épisode de KUWTK. “Je ne sais pas ce que je veux. Et si je veux un enfant dans les 10 prochaines années? N’auriez-vous pas plutôt une assurance, comme si vous étiez assis là? “

Alors que ses sœurs étaient convaincues que Kourt cherchait à avoir plus de bébés avec son ex, Scott Disick, de nombreux fans veulent vraiment la voir accueillir un bébé avec Bendjima.

Kardashian et Bendjima ont récemment ravivé leur romance, après leur séparation en août 2018.

Des sources rapportent que bien que le couple ait eu une histoire difficile ensemble, ils essaient de nouveau de romance et voient où les choses vont de l’avant.

«Kourtney a décidé de lui donner une autre chance», et un initié a déclaré à People en décembre 2018. «Ils s’amusent ensemble et ses enfants comme lui. Il semble très attaché à Kourtney. Elle est heureuse qu’ils soient de retour ensemble. Elle ne voulait plus cacher la relation. C’était sa décision de le rendre à nouveau public. »

Quant à savoir s’ils veulent ou non avoir des enfants ensemble, cela n’est pas clair.

Pour le moment, Kardashian et Bendjima envisagent de profiter de leur relation et si le sujet de la grossesse revient, nous devrons simplement attendre et voir si la star de la réalité décide de retomber enceinte.