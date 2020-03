Kourtney Kardashian «dépassé» par ses 40 ans

2020-03-24 12:30:06

Kourtney Kardashian se sentait “vraiment bouleversée” à l’idée d’avoir 40 ans et avait l’habitude de “pleurer quotidiennement sans raison”.

Kourtney Kardashian se sentait “vraiment dépassée” à l’idée d’avoir 40 ans.

La star de ‘Keeping Up with the Kardashians’ – qui a des enfants Mason, 10 ans, Penelope, sept ans et Reign, cinq ans, avec l’ancien partenaire Scott Disick – a admis qu’elle “pleurerait tous les jours sans raison” dans la perspective de son jalon anniversaire en avril dernier parce qu’elle ressentait tellement de “pression”.

Elle a dit: “Il y avait cette pression, je pense à l’endroit où vous pensez être censé être à un certain âge. Je pense que, pour une raison ou une autre, 40 ans m’ont vraiment fait analyser ma vie. Et je me sentais vraiment dépassée.

“Il y avait une pression intense de tout le monde. Par exemple, ‘Vous devez être le plus beau que vous ayez jamais regardé en descendant les escaliers vers votre fête!’ Je n’aime pas être le centre d’attention, donc je ne savais même pas si je voulais une fête. ”

Heureusement, Kourtney “se sent incroyable” maintenant et son changement de perspective a commencé depuis son anniversaire.

Elle a dit dans ‘In the Room’: “Je me suis réveillée le jour de mon anniversaire mais je me sentais si bien.”

L’année dernière, Kourtney a lancé son site Web de style de vie Poosh.com, mais n’a sollicité aucune aide de sa mère et gestionnaire Kris Jenner.

Elle a dit: “Je me sentais comme si je n’avais pas besoin de son aide. Je pensais vraiment que c’était quelque chose que je pouvais faire seule avec la bonne équipe.”

Mais Kourtney pense que sa mère a été un grand mentor grâce à ses conseils tels que “ne prenez pas non pour une réponse”.

Elle a ajouté: “[My sisters and I] sont parfois un peu effrayants en matière d’affaires.

«Ma maman nous a toujours appris:« Si vous entendez la réponse non, vous demandez à la mauvaise personne. »

Pendant les vacances d’été pendant ses jours de collège, Kourtney a appris «tellement» sur l’expérience de travail en observant Kris au travail.

Elle a dit: “J’ai tellement appris juste en entendant comment elle parle au téléphone. Elle n’est pas méchante, mes deux parents ont toujours été très gentils avec les gens.”

