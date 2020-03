Kourtney Kardashian déteste les critiques parentales

2020-03-09 23:30:06

Kourtney Kardashian dit que ceux qui critiquent sa parentalité sont les “pires”.

La star de ‘Keeping Up With The Kardashians’ sait qu’elle obtiendra un certain nombre de commentaires négatifs en raison de sa renommée, mais ceux qui la remercient vraiment, c’est quand les gens commentent comment elle élève ses enfants – Mason, 10 ans, Penelope, sept ans et Règne, cinq.

Elle a dit: “J’essaie vraiment de ne pas donner de l’énergie à des choses qui ne sont pas dignes de mon énergie. De temps en temps, je peux répondre à un commentaire négatif pour le plaisir, ou si quelque chose me dérange vraiment, j’ai définitivement la plate-forme pour corrigez-le … mais en général, je n’y pense pas à deux fois. Peu importe ce que je fais, quelqu’un a quelque chose à dire, bon ou mauvais. Le pire, cependant, c’est lorsque des gens que je ne connais pas donnent un rôle parental non sollicité des conseils. Personne ne connaît mes enfants mieux que moi, j’ai ça, je vais bien, merci. ”

Et la personnalité de la télé-réalité âgée de 40 ans affirme que son objectif pour 2020 est d’être “si présent dans le moment”.

Interrogée sur ses objectifs pour 2020, elle a ajouté au site Web de Rosie Huntington-Whiteley sur le style de vie Rose Inc: “Personnellement: Ahhhh, toujours en croissance. J’ai vraiment fait un effort pour être si présent dans le moment, et honnêtement, la plus grande chose sur laquelle je me concentre en ce moment est d’essayer de limiter les choses négatives qui sortent de ma bouche. Cela a fait une telle différence jusqu’à présent. ”

Pendant ce temps, Kourtney a précédemment avoué qu’elle “souhaitait” être enceinte après qu’un fan l’ait interrogée sur son ventre dans une photo qu’elle avait postée sur les réseaux sociaux.

Lorsque le fan a commenté pour demander si Kourtney attendait, la beauté brune – qui sort avec Younes Bendjima – a répondu: “non je souhaite (sic)” aux côtés d’un emoji de grossesse.

