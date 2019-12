Kourtney Kardashian est à nouveau discrète avec l'un de ses ex

Kourtney Kardashian a eu plusieurs relations prestigieuses, mais ces dernières années, elle a roulé en solo. Après sa dernière rupture, Kardashian a embrassé son statut de célibataire et a tourné son attention vers ses trois enfants et sa carrière de gourou du mode de vie. Mais maintenant, il semble qu'elle soit prête à revenir là-bas.

De nouveaux rapports indiquent que non seulement elle sort ensemble, mais elle voit à nouveau l'un de ses ex.

Kourtney Kardashian sur le tapis rouge | Photo de Michael Tran / FilmMagic

Qui sort avec Kourtney Kardashian?

Kardashian aurait vu le mannequin Younes Bendjima, avec qui elle est sortie de 2016 à 2018.

Le duo s'est rencontré à Paris fin 2016 – environ un an après la séparation de Kardashian de Scott Disick. (Elle et Disick datent de 2006 à 2015 et partagent trois enfants: Mason, Penelope et Reign.) Bendjima et le fondateur de Poosh ont rendu public leur roman en mai 2017.

Le couple s'est séparé un peu plus d'un an plus tard après avoir vu Bendjima faire la fête avec une autre femme au Mexique. Mais des sources ont affirmé qu'il n'y avait pas de rancune; Kardashian et Bendjima ont simplement décidé qu'ils fonctionnaient mieux en tant qu'amis.

Après s'être croisés lors d'une fête en août, Kardashian et Bendjima auraient commencé à sortir ensemble nonchalamment. Le 4 décembre, ils ont fait la fête à Miami; Le 17 décembre, le couple a visité Disneyland à Anaheim, en Californie.

Plus tard ce même mois, des sources ont confirmé que Kardashian et Bendjima avaient décidé de lui donner un autre coup de feu.

Pourquoi Kourtney Kardashian a repris Younes Bendjima

Autrement dit, il la rend heureuse. Le 22 décembre, une source a déclaré à People que Bendjima était un «petit ami génial» et un ami incroyable des enfants de Kardashian.

"Dans le passé, Kourtney était très heureuse de sortir avec Younes et elle ressent la même chose maintenant", a expliqué la source. «Ils ont pris une longue pause parce que Kourtney sentait qu’elle ne pouvait pas lui faire confiance. Il essaie de la convaincre qu'elle peut cependant… »

"Non seulement Younes était un excellent petit ami, mais il était aussi formidable avec les enfants de Kourtney", a poursuivi la source. «Ils l'aiment vraiment. Ce n'est jamais facile d'être célibataire et de sortir ensemble. Et Kourtney le sait. Il semble qu'elle donne une autre chance à Younes. Et elle semble très heureuse à ce sujet. "

En plus de cela, un initié a précédemment déclaré à Us Weekly que Kardashian "aime avoir des Younes autour parce qu'ils ont une excellente chimie sexuelle et c'est amusant pour elle."

La source a poursuivi: «Elle pense qu'il est jeune et sexy et qu'il a un grand corps et qu'elle contrôle la situation. Elle a une approche beaucoup plus raffinée de tout dans sa vie, en termes d'affaires et de prise en charge de ses enfants et de coparentalité avec Scott. »

Younes Bendjima apparaîtra-t-il dans ‘Keeping Up with the Kardashians’?

Probablement pas. Bien que Kardashian ait partagé une grande partie de sa relation avec Disick dans la série, elle a depuis admis que c'était une décision «horrible». Elle est devenue intensément privée de sa vie romantique et a même décidé de s'éloigner de la série après avoir refusé de parler de ses petits amis.

Du côté positif, elle n'est pas opposée à montrer ses hommes sur les réseaux sociaux. Alors, gardez les yeux ouverts pour tout cliché.