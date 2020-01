Kourtney Kardashian est-elle toujours en bons termes avec la petite amie de Scott Disick, Sofia Richie?

Ce n’est un secret pour personne que Kourtney Kardashian et Sofia Richie n’ont pas toujours été d’accord. Des sources ont précédemment allégué que Kardashian avait vraiment du mal à comprendre la différence d’âge de 15 ans entre Disick et Richie, et elle était également très contrariée lorsque Disick a présenté Richie à leurs enfants à son insu.

Mais quand Kardashian a réalisé à quel point ils étaient sérieux, le fondateur de Poosh aurait commencé à faire le tour. Le trio a commencé à passer du temps ensemble et a même pris des vacances ensemble.

Ces derniers mois, cependant, nous n’en avons pas beaucoup entendu parler, ce qui pourrait vous faire vous demander: Kourtney Kardashian est-il toujours cool avec Sofia Richie?

Kourtney Kardashian sur le tapis rouge | Photo de Michael Tran / FilmMagic

Où Kourtney Kardashian et Sofia Richie se trouvent

Bien que vous ne les voyiez peut-être pas si souvent, une source a déclaré au magazine Life & Style le 3 janvier que Kardashian et Richie «étaient au bon endroit».

“Il n’y a pas de tension entre eux”, a ajouté la source.

L’initié a également noté que les choses sont tout aussi géniales entre Richie et Disick, qui partage trois enfants – Mason, Penelope et Reign – avec Kardashian. Richie a commencé à sortir avec Disick fin 2017 environ deux ans après sa séparation de Kardashian.

“Penelope aime sortir avec la petite amie de son papa”, a poursuivi l’initié. «Sofia s’entend bien avec tous les membres de la famille, ce qui est formidable car c’est comme si Scott n’était jamais parti. C’est un tel cliché, mais ils forment vraiment une grande famille heureuse. “

Les rapports indiquent que Sofia Richie pourrait en fait devenir famille très bientôt

Les choses vont tellement bien entre Disick, 36 ans, et Richie qu’on pense qu’il proposera au joueur de 21 ans en 2020.

“Comme la plupart des couples, ils ont leurs hauts et leurs bas, mais leurs proches ne seraient pas surpris si Scott posait la question l’année prochaine”, a déclaré une autre source à Life & Style. “Il dit” The One “de Sofia depuis un moment maintenant.”

Alors que leur relation se réchauffe, Kardashian a ravivé les choses avec Younes Bendjima, avec qui elle est sortie de 2016 à 2018. Le duo a appelé à son abandon après que Bendjima ait été vue en train de rejoindre une autre femme au Mexique mais se réconcilie en 2019.

“Dans le passé, Kourtney était très heureuse de sortir avec Younes et elle ressent la même chose maintenant”, a déclaré une source à People le 22 décembre. “Ils ont fait une longue pause parce que Kourtney sentait qu’elle ne pouvait pas lui faire confiance. Il essaie de la convaincre qu’elle peut cependant… »

“Non seulement Younes était un excellent petit ami, mais il était aussi formidable avec les enfants de Kourtney”, a poursuivi la source. «Ils l’aiment vraiment. Ce n’est jamais facile d’être célibataire et de sortir ensemble. Et Kourtney le sait. Il semble qu’elle donne une autre chance à Younes. Et elle semble très heureuse à ce sujet. “

Les deux couples ont récemment passé du temps ensemble

Selon HollywoodLife, les couples se sont croisés lors de la fête de Noël annuelle des Kardashian, qui s’est déroulée dans la maison de Kourt le 24 décembre 2019. Une source a déclaré au magasin que le quatuor était sympathique et qu’il n’y avait aucun drame.

“Tout le monde était d’humeur de vacances et quand il s’agissait de Scott et Sofia et Kourtney et Younes qui s’entendaient, ce n’était pas un problème”, a déclaré l’initié. “Tout le monde était de bonne humeur, plaisantait et parfois, ils ne traînaient même pas entre eux. C’était vraiment un moment agréable, personne n’a apporté de problèmes à la nuit. C’était très simple, amusant et heureux. »

L’initié a ajouté: «Scott a concentré toute son attention sur Sofia [at the party], il ne pouvait vraiment pas la quitter des yeux et Younes à la fête ne le concernait pas du tout. “

“Scott soutiendra toujours Kourtney tant qu’elle sera heureuse”, a poursuivi l’initié. «Tant que Younes continue de respecter Kourtney, leurs enfants et lui, alors il n’a aucun problème du tout. La fête était une nuit pour célébrer les vacances et ça n’aurait vraiment pas pu être mieux. “

Aww! Nous sommes ravis de l’entendre.