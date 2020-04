Kourtney Kardashian explique pourquoi son combat avec Kim Kardashian West est devenu si violent

Les fans de Keeping Up With the Kardashians ont vu la tension qui s’est installée dans la saison 17 éclater en un combat physique entre Kourtney Kardashian West et Kim Kardashian West lors de la première de la saison 18. Des insultes ont été lancées – ainsi que des coups de poing, des coups de pied et quelques gifles. Dans la nouvelle bande-annonce de KUWTK, les fans en apprennent davantage sur le côté de Kourtney et pourquoi les choses ont dégénéré si rapidement entre les deux sœurs.

Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian et Kim Kardashian West | Amy Sussman / E! Divertissement / Banque de photos NBCU

Le combat de Kourtney et Kim a été intense

La bagarre entre Kourtney et Kim a commencé avec les commentaires de Kim à propos de l’éthique de travail de Kendall et Kourtney, alors qu’elle disait à sa sœur qu’elle ne «se soucie pas des choses».

Kourtney a riposté, “Vous agissez comme si je ne le fais pas!”, Ajoutant: “Vous avez ce récit dans votre esprit … Je vais littéralement vous f * ck si vous le mentionnez à nouveau … Mais, honnêtement, changez le récit dans votre esprit. Je travaille mes f * cking a * s off. “

“Mais aussi, si je ne voulais pas travailler mon a * s et je voulais

être une mère au foyer, ça va très bien! “, a-t-elle crié à Kim juste avant

lui jetant un verre.

Kim a expliqué pourquoi elle avait giflé Kourtney

Kourtney avait atteint son point de rupture avec sa sœur, mais c’était le fait qu’elle avait physiquement blessé Kim qui l’avait fait riposter en giflant Kourtney.

Lors d’une interview le 30 mars sur The Tonight Show With Jimmy Fallon, Kim a expliqué la raison pour laquelle les choses se sont intensifiées entre eux. “J’ai l’impression que ça a été beaucoup de ressentiment accumulé de la part de Kourtney, ou simplement l’impression qu’elle ne veut plus vraiment filmer.”

“Elle n’est pas du genre à prendre une décision et à dire:

“OK les gars, je ne vais pas filmer”, mais elle viendrait travailler avec une attitude

tous les jours, enlevez-le à tout le monde de l’équipage à nous et ne ferait pas vraiment

cette décision », a-t-elle ajouté.

Quant à la raison pour laquelle Kim a frappé sa sœur, ce sont les griffes de Kourtney qui ont poussé ses boutons. «Je n’ai jamais vraiment recours à la violence comme ça, mais elle m’a tellement griffé, que vous n’avez pas vu… Je saignais, donc vous n’avez pas vraiment pu voir ce détail, mais quand j’ai regardé en bas mon bras et j’ai vu qu’elle m’avait vraiment égratigné et je l’ai senti tout sur mon dos, je suis juste allé la gifler. Ce n’est pas, comme, mon moment le plus fier, mais nous le traversions », a expliqué Kim.

Kourtney a expliqué pourquoi les choses tournaient si moche

Le combat s’est intensifié de manière considérable et le tout nouveau KUWTK éclaire un peu plus la raison pour laquelle les choses ont éclaté comme elles l’ont fait. Dans le nouveau clip, Kourtney demande: “Pensez-vous que je veux entrer dans cet environnement négatif avec vous les gars tous les jours?”

“Si je ne te vois pas au tournage, tu vas très bien

quand nous ne sommes pas dans cet environnement », a ajouté Kourtney.

C’était le confessionnal de Kourtney où elle a expliqué ce qu’elle

avait traversé et pourquoi les choses ont dégénéré en un si grand combat entre

son Kim.

«Je ne comprends pas pourquoi il y a tout ce jugement sur la façon dont chacun veut vivre sa vie. Nous devons être acceptés pour ce que nous voulons chacun faire et ce n’est pas un environnement positif pour moi de vouloir être au quotidien quand j’ai l’impression qu’ils sont si critiques envers moi », a expliqué Kourtney. “Chaque jour où j’arrive, je me demande, pourquoi est-ce que je choisis d’être dans cet environnement? Et je pense que j’ai juste, comme, atteint mon point de ne plus pouvoir le tolérer. »

Khloe a abordé la situation, admettant: «Nous savons

il y a eu des frictions récemment, mais je pense qu’aucun d’entre nous ne savait que c’était

mauvais et lourd. “