Kourtney Kardashian fait des romances à l’écran

Kourtney Kardashian a décidé de ne pas mettre ses futurs partenaires à la télé-réalité de sa famille, car elle pense que cela a eu un impact sur sa relation avec Scott Disick.

Kourtney Kardashian a promis de “ne plus” jamais avoir de relation à l’écran.

La star de ‘Keeping Up with the Kardashians’ a admis que son ex-partenaire Scott Disick – avec qui elle a Mason, 10 ans, Penelope, sept ans et Reign, cinq ans – sur le E de sa famille! spectacle a été “dur” sur leur relation et elle a donc décidé qu’elle ne voulait plus jamais mettre ses futurs partenaires sous les projecteurs.

S’exprimant sur la nouvelle émission de la chaîne “In The Room”, elle a déclaré: “La seule chose que je ne partage vraiment pas, ce sont mes relations.

“Scott et moi, depuis 10 ans étant ensemble, toute notre relation était dans la série et je me sentais comme le tribut que cela nous a pris – vous savez, il y avait aussi d’autres choses, évidemment – j’avais l’impression que c’était dur pour notre relation . ”

La beauté aux cheveux corbeau a refusé de divulguer si elle voyait quelqu’un en ce moment, mais a insisté sur le fait qu’elle était “vraiment satisfaite” et n’avait pas l’impression qu’il y avait un vide dans sa vie.

La mère de trois enfants a déclaré: “J’ai l’impression d’être vraiment satisfaite, mais je pense que si c’était la bonne situation, je pense que c’est quelque chose que je voudrais. Mais, je n’ai pas l’impression que ça manque.”

Pendant ce temps, la star de téléréalité de 40 ans a également expliqué à quel point elle était “submergée” lorsqu’elle s’est réveillée pour son anniversaire marquant en raison de la “pression” exercée sur elle pour qu’elle “paraisse bien” à sa fête.

Elle a admis: “Il y avait cette pression, je pense à l’endroit où vous pensez que vous êtes censé être à un certain âge.

“Je pense que pour une raison ou une autre, 40 ans m’ont vraiment fait analyser ma vie.

“Et je me sentais vraiment dépassé.”

Malgré le sentiment qu’elle devait plaire aux autres, Kourtney a fini par “se sentir si bien” à la fin.

Elle a ajouté: “Il y avait une pression intense de tout le monde.

“Comme, ‘Vous devez être le meilleur que vous ayez jamais regardé en descendant les escaliers vers votre fête!’ Je n’aime pas être le centre d’attention, donc je ne savais même pas si je voulais une fête.

“Je me suis réveillé le jour de mon anniversaire, mais je me sentais tellement bien.”

