Kourtney Kardashian fait un grand pas en arrière de KUWTK

Kourtney Kardashian “fait un grand pas en arrière” dans “Keeping Up With the Kardashians” et ne filmera que des choses pour l’émission qu’elle trouve “intéressantes” ou excitantes.

Kourtney Kardashian “fait un grand pas en arrière” dans “Keeping Up With the Kardashians”.

Les récentes apparitions de la star de télé-réalité de 40 ans au programme l’ont vue affronter les sœurs Khloe Kardashian et Kim Kardashian West à cause de leurs frustrations avec son éthique de travail et elle a maintenant décidé qu’elle n’apparaîtrait que dans l’émission quand il y avait quelque chose de particulièrement “intéressant”. ou un événement passionnant.

Elle a déclaré: “J’ai décidé de prendre un grand pas en arrière par rapport au tournage et de choisir ce que je vais permettre aux caméras de suivre.

“Je pense que maintenant, quand j’ai quelque chose que je trouve intéressant à filmer, ou que je me sentirais excité à filmer, je le fais.”

Les sœurs vivent régulièrement des tweets avec les épisodes, mais avant l’épisode de jeudi (02.04.20), Kourtney – qui a des enfants Mason, 10 ans, Penelope, sept ans et Reign, cinq ans, avec son ex-partenaire Scott Disick – a prévenu qu’elle ne le ferait pas participer.

Mais la fondatrice de Poosh a défendu son éthique de travail et a insisté pour que l’éducation de ses enfants soit “un travail” en soi.

Elle a posté: “Je ne tweeterai pas #KUWTK ce soir, car je passe du temps avec mes enfants pendant les vacances de printemps.

«Je me rends compte qu’une grande partie de la conversation en ce moment entoure mon éthique de travail, et je sens que je dois juste préciser une chose: élever des enfants est aussi un travail.

“En fait, c’est le travail le plus difficile et le plus gratifiant que j’ai jamais eu. J’ai décidé de me concentrer sur mes enfants et ma marque de style de vie, Poosh, qui consiste à trouver VOTRE équilibre sain pour vivre votre meilleure vie. Je ne juge personne qui choisit un itinéraire différent, et j’espère que tout le monde pourra apprécier mes choix aussi. Avec amour, Kourt. (sic) ”

Au cours du jeudi «KUWTK», Kourtney s’est confiée à Malika et Khadijah Haqq et a admis qu’elle n’aimait plus filmer l’émission.

Elle a déclaré: “J’étais impatiente de filmer cette saison. Cela ne me fait pas plaisir. Je ne veux pas manquer le temps avec mes enfants. Ça n’en vaut pas la peine.”

Elle a également rejoint Kim et sa famille lors d’un voyage en Arménie parce que ce n’était pas aussi “discret” qu’elle le voulait et qu’elle n’aimait pas l’attention des paparazzis.

Elle a dit: “Je ne sais pas pourquoi je suis si misérable ici. Je n’aime pas être une célébrité.”

