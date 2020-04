Kourtney Kardashian n’aime pas être une célébrité et parle de l’avenir de KUWTK

Le combat contre l’éruption entre Kim et Kourtney sur “L’incroyable famille Kardashian” la semaine dernière n’a été que le catalyseur d’une tempête maritime de changements, comme en témoignent les retombées en cours qui ont envahi les médias et l’émission.

Les fans ont déjà obtenu la confirmation de Kim et Kourtney que la sœur aînée de la famille Kardashian tentaculaire est prêt à faire une pause du tournage, mais le nouvel épisode de jeudi, ils ont finalement pu voir comment ces décisions ont pris forme, et à quel point le ressentiment, l’amertume et la communication persistants commençaient à déchirer les sœurs soudées.

Ce n’était pas seulement Kim et Kourtney non plus, Khloé ressentait le poids de la colère et de la frustration de Kourtney aussi. Et quand Kourtney s’est finalement assise et s’est excusée auprès de Kim pour la façon dont elle s’est comportée dans ce combat, Khloé avait l’impression qu’elle méritait peut-être aussi des excuses.

“Vous m’interrompez lorsque je partage mes sentiments et cela me rend plus en colère et plus frustrée”, a déclaré Khloé à sa grande sœur. “Ce n’est pas juste que vous obteniez ce que vous voulez et les autres ne peuvent pas obtenir de sincères excuses de votre part.”

Malheureusement, Kourtney l’a de nouveau coupée, devenant moche même quand elle a commencé à pleurer. “Mais tu n’es qu’une telle garce”, a-t-elle dit à sa sœur, avant de finalement fondre en larmes.

Kourtney revenait d’un voyage avec Kim où les deux avaient discuté de leurs différences, Kourtney exprimant à quel point elle était devenue malheureuse et stressante au cours du tournage de leur série de téléréalité. Le fait que Kim et Khloé la pourchassent à ce sujet ne faisait que la rendre plus agitée, et finalement elle l’a perdu.

Et pourtant, malgré leurs efforts pour le mettre derrière eux et peut-être essayer de profiter de leur voyage, Kourtney s’est retrouvée stressée et anxieuse à nouveau en raison de l’attention constante des paparazzis. Il s’avère que c’est plus qu’un simple tournage qu’elle est un peu plus.

“Je ne sais pas pourquoi je suis si misérable ici”, dit-elle finalement. “Je n’aime pas être une célébrité.” Elle est allée jusqu’à déclarer qu’elle croyait avoir fini de vivre sa vie en public et prête à une vie privée plus “discrète” avec juste elle et sa famille.

Frère Rob a profité d’une vie tranquille loin des caméras pendant des années – après une partie plus importante des saisons précédentes – c’est donc certainement possible. Et c’est une décision que Kourtney a certainement le droit de prendre.

Kim a récemment déclaré qu’ils étaient tous favorables à ce que Kourtney fasse ce qu’elle devait faire pour sa famille et sa santé mentale. Son problème était que plutôt que de simplement le dire et faire cet appel, Kourtney s’est autorisée à être irritable et difficile à travailler, ce qui a eu un impact non seulement sur le spectacle, mais sur ses relations avec sa famille.

Après avoir traité ses propres explosions et ce qu’elle ressentait, Kourtney était enfin prête à dire sa pièce. “J’ai décidé de prendre un grand pas en arrière par rapport au tournage et de choisir ce que je vais permettre aux caméras de suivre”, a-t-elle expliqué, faisant écho aux rumeurs qui tournoyaient depuis des mois.

Des conversations et des interviews plus récentes ont suggéré que Kourtney en avait fini avec son implication dans “KUWTK”, mais il pourrait être plus question qu’elle soit extrêmement sélective quant au moment où elle participerait aux événements familiaux devant la caméra. Et peut-être, pour le bien de tous, ce ne serait pas une mauvaise idée qu’elle s’éloigne complètement pendant un certain temps.

Bien sûr, la pandémie de coronavirus en cours (COVID-19) a en quelque sorte fait le statu quo pour tout le monde, car l’auto-isolement et la séparation sont devenus la norme à travers le pays.

Kim a récemment révélé que les ordres de séjour à la maison étaient tombés juste au moment où ils se dirigeaient vers le tournage de la finale de la saison de la saison en cours, ce qui signifie que l’épisode mettra en vedette les différents membres de la famille séquestrés dans leurs maisons respectives commençant à comprendre comment la vie était va être pendant un certain temps.

“Keeping Up with the Kardashians” est diffusé jeudi soir à 20 heures. ET sur E!

