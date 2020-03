Kourtney Kardashian partage les raisons pour lesquelles le fait d’être une maman qui travaille la rend «malheureuse»

Kourtney Kardashian est une star de téléréalité de renommée mondiale, qui a connu la gloire après avoir figuré sur Keeping Up with the Kardashians. Au fil des ans, elle a traversé un certain nombre de changements majeurs dans sa vie, y compris avoir des enfants et finalement rompre avec son petit ami de longue date, Scott Disick.

Kardashian a récemment annoncé qu’elle ne serait pas aussi présente dans l’émission de téléréalité familiale qu’elle l’avait été les années précédentes, ce qui a amené de nombreux fans à se demander si elle finirait par arrêter complètement. Récemment, Kardashian s’est ouverte, révélant la raison pour laquelle elle ressentait le besoin de grands changements dans sa vie.

Combien d’enfants a Kourtney Kardashian?

Frère aîné du clan Kardashian-Jenner, Kourtney Kardashian est unique à bien des égards. Lorsque Keeping Up with the Kardashians a été créée en 2007, elle était déjà établie dans une carrière dans une boutique qu’elle possédait en copropriété avec sa mère, Kris Jenner.

Elle sortait également avec Scott Disick. En fait, c’est sa relation avec Disick qui a fourni le fourrage pour de nombreux premiers épisodes de la série.

En 2010, Kardashian et Disick ont ​​accueilli leur premier enfant, un garçon nommé Mason. Bien que leur relation semblait tendue depuis le début, les deux ont réussi à régler les choses pendant un certain temps pour le bien de leur fils nouveau-né.

Deux ans plus tard, Kardashian a donné naissance au deuxième enfant du couple, une fille nommée Penelope. Vers la naissance de Penelope, Disick a commencé à recevoir un traitement pour l’alcoolisme.

Enfin, fin 2014, Kardashian et Disick ont ​​eu leur troisième enfant, un autre fils nommé Reign. Ils ont rompu définitivement après la naissance de Reign, et Kardashian et Disick ont ​​continué à sortir avec d’autres personnes.

Que fait Kourtney Kardashian pour gagner de l’argent?

Kourtney Kardashian | Stefanie Keenan / . pour LACMA

Kardashian semblait s’adapter facilement à son rôle de mère, plaidant pour une alimentation saine et des méthodes parentales entièrement naturelles. Les fans ont vu Kardashian traverser les tempêtes de la parentalité, se débattre avec son image corporelle et retrouver son sens de soi après la naissance de ses trois enfants. Pendant tout ce temps, elle a continué à travailler sur diverses entreprises.

Son projet le plus important et le plus récent est son site Web de style de vie, Poosh. Bien que le site Web ne soit pas une plate-forme commerciale stricte et se concentre principalement sur des articles et des interviews qui mettent en lumière un style de vie holistique, le site propose une variété de produits organisés par Kardashian elle-même.

En plus des revenus générés par Poosh, Kardashian publie occasionnellement du contenu publicitaire sponsorisé sur sa page Instagram. Et, bien sûr, elle gagne toujours de l’argent en filmant des épisodes de Keeping Up with the Kardashians.

Pourquoi Kourtney Kardashian n’était-elle pas heureuse en tant que maman qui travaille?

Kardashian est une maman qui travaille, tout comme ses sœurs et des millions d’autres femmes à travers le monde. Pourtant, elle s’est récemment ouverte et a révélé à Jason Kennedy que son ancien style de vie rapide ne fonctionnait tout simplement pas et qu’elle trouvait impossible d’équilibrer le travail et la maternité d’une manière qui lui semblait naturelle.

Elle a déclaré: «Avant, je travaillais beaucoup plus et j’ai donc vraiment changé d’orientation. Je me sentais vraiment malheureuse. J’avais l’impression d’être sur une roue de hamster. Je sentais que quelque chose devait changer. »

Ces jours-ci, Kardashian est en mesure de trouver un juste milieu entre soutenir sa famille et passer du temps de qualité avec ses enfants. Comme elle l’a révélé: «Je sens que j’ai enfin atteint l’endroit où je peux trouver un équilibre entre être maman et travailler.»

Les téléspectateurs pourront en savoir plus sur le parcours de Kourtney Kardashian vers le bien-être émotionnel lorsque la nouvelle saison de Keeping Up with the Kardashians sera présentée fin mars.