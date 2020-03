Kourtney Kardashian partage un verset biblique sur le repentir pour nos péchés au milieu du coronavirus

Kourtney Kardashian semble se tourner vers la Bible pour obtenir des réponses au cours de la pandémie de coronavirus.

Mercredi, le fondateur de Poosh a partagé une photo d’un verset de la Bible (Corinthiens 7: 13-14) qui est devenu viral sur Internet au milieu de la crise sanitaire mondiale.

Le verset se lit comme suit: “Chaque fois que je retiens la pluie ou envoie des sauterelles pour manger les récoltes ou envoie une épidémie sur mon peuple, s’ils me prient et se repentent et se détournent du mal qu’ils ont fait, alors je les entendrai au ciel, pardonne leurs péchés et rend à nouveau leur terre prospère. “

Reprenant son histoire Instagram, Kourtney a publié la photo, qui a d’abord été partagée à partir d’un autre compte. Il comportait le verset mis en évidence et encerclé avec les mots «Faites attention aux enfants».

Le vers viral a également été partagé par le rappeur, Jeune voyou. Voir l’article ci-dessous.

Ce n’est pas la première fois que la star de “KUWTK” publie un message controversé concernant le coronavirus. La semaine dernière, la sœur de Kourtney, Kim Kardashian, a partagé un extrait du livre de 2008 “Fin des jours: prédictions et prophéties sur la fin du monde” de la défunte psychique Sylvia Browne, qui avait prédit qu’il y aurait une pandémie mondiale en 2020.

“Kourtney vient de l’envoyer sur notre discussion de groupe”, a tweeté Kim à côté d’une photo de la page marquée.

L’extrait, comme le verset de la Bible, a circulé sur Internet.

“Vers 2020, une maladie grave semblable à une pneumonie se propagera dans le monde entier, attaquant les poumons et les bronches et résistant à tous les traitements connus”, lit-on dans l’extrait. “Presque plus déconcertant que la maladie elle-même sera le fait qu’elle disparaîtra soudainement dès son arrivée, attaquera à nouveau dix ans plus tard, puis disparaîtra complètement.”

Kourtney vient de l’envoyer sur notre chat de groupe pic.twitter.com/XyjGajY71d

– Kim Kardashian West (@KimKardashian) 12 mars 2020

Pendant ce temps, le chirurgien général américain Dr. Jerome Adams a lancé un appel à l’action pour les influenceurs des médias sociaux – comme les Kardashians – pour parler de l’importance de la distance sociale entre les milléniaux et la génération Zers qui ne tiennent peut-être pas compte des avertissements actuels.

“J’ai un jeune de 15 ans, 14 ans et plus je leur dis de ne pas faire quelque chose, plus ils veulent le faire”, a déclaré le Dr Adams sur “GMA”.

“Ce que nous devons faire, c’est obtenir nos influenceurs sociaux – Kevin Durant, Donovan Mitchell, nous devons faire venir Kylie Jenner – nous devons faire sortir nos influenceurs des médias sociaux et aider les gens à comprendre que c’est sérieux. Les gens meurent . “

Le coronavirus (COVID-19) compte plus de 227 000 cas confirmés et en a tué plus de 9 300 selon les récents rapports des médias au 19 mars.

Bien que l’épidémie soit originaire de Wuhan, en Chine, le coronavirus s’est propagé à au moins 150 autres pays et territoires. Aux États-Unis, plus de 9 500 Américains ont contracté le virus et plus de 150 sont morts. Cependant, les experts médicaux et les épidémiologistes prévoient que les chiffres augmenteront.

Pour voir plus de notre couverture sur COVID-19, cliquez sur ici.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

.

Chaque étoile diagnostiquée avec un coronavirus ou auto-isolant