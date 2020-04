2020-04-10 23:30:07

Kourtney Kardashian “prie” pour un bébé et aimerait retomber enceinte bientôt.

La star de ‘Keeping Up With The Kardashians’ aimerait avoir un autre enfant et a demandé à ses fans de prier qu’elle attendrait bientôt.

Quand un fan a commenté: “Vous êtes enceinte, un autre a répondu:” Non, j’aimerais bien. “Kourtney a ensuite ajouté un emoji de mains en prière et a répondu:” Mettez la bénédiction là-bas cependant. ”

Pendant ce temps, la personnalité de la télé-réalité âgée de 40 ans – qui a Mason, 10 ans, Penelope, sept ans et Reign, cinq ans, avec son ex-mari Scott Disick – a précédemment révélé que ceux qui critiquaient sa parentalité étaient les “pires”.

Elle a dit: “J’essaie vraiment de ne pas donner de l’énergie à des choses qui ne sont pas dignes de mon énergie. De temps en temps, je peux répondre à un commentaire négatif pour le plaisir, ou si quelque chose me dérange vraiment, j’ai définitivement la plate-forme pour corrigez-le … mais je n’y pense généralement pas à deux fois. Peu importe ce que je fais, quelqu’un a quelque chose à dire, bon ou mauvais. Le pire, cependant, c’est lorsque des gens que je ne connais pas donnent un rôle parental non sollicité des conseils. Personne ne connaît mes enfants mieux que moi, j’ai ça, je vais bien, merci. ”

Et Kourtney avait auparavant avoué qu’elle “souhaitait” être enceinte après qu’un fan l’ait interrogée sur son ventre dans une photo qu’elle avait publiée sur les réseaux sociaux.

Lorsque le fan a commenté pour demander si Kourtney attendait, la beauté brune – qui sort avec Younes Bendjima – a répondu: “non je souhaite (sic)” aux côtés d’un emoji de grossesse.

Kourtney a ravivé sa romance avec Younes à la fin de l’année dernière et lui donne “une autre chance” et espère que tout ira bien pour le mieux cette fois-ci.

Une source a déclaré le mois dernier: “Dans le passé, Kourtney était très heureuse de sortir avec Younes et elle ressent la même chose maintenant. Ils ont fait une longue pause parce que Kourtney sentait qu’elle ne pouvait pas lui faire confiance. Il essaie de la convaincre qu’elle peut cependant … Non seulement Younes était un super petit ami, mais il était aussi super avec les enfants de Kourtney. Ils l’aiment vraiment. Ce n’est jamais facile d’être une mère célibataire et de sortir ensemble. Et Kourtney le sait. Il semble qu’elle donne à Younes une autre chance. Et elle semble très heureux à ce sujet. “

