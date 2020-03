Kourtney Kardashian révèle quand elle se sent la plus «désirable»

Kourtney Kardashian est une question de positivité corporelle.

Tout en parlant avec Rosie Huntington-Whiteley’s site web de style de vie Rose Inc., on a demandé à la fondatrice de Poosh quand elle se sent la plus «désirable».

“Nu – rayures de tigre et tout,” répondit Kourtney, se référant à ses vergetures sur le haut de sa cuisse.

En ce qui concerne ce qu’elle trouve le plus “souhaitable” chez les autres, la “L’incroyable famille Kardashian” étoile a dit: “Une énergie puissante.”

Comme ses sœurs, Kourtney est souvent vue exhibant sa silhouette tonique dans des bikinis étriqués et des robes moulantes. Et en août, Kourtney a partagé une photo non modifiée et non filtrée, ci-dessus, sur le compte Instagram de Poosh. Sur la photo, la star de télé-réalité a posé dans une pièce découpée sexy qui a montré ses “petites rayures” – et elle a encouragé les fans à faire de même.

Également au cours de sa séance de questions-réponses avec Rose Inc., Kourtney a semblé se référer à une insulte sa soeur, Kim Kardashian, une fois l’a jeté sur elle quand on lui a demandé de révéler la plus grande idée fausse à son sujet. “Que je suis le moins intéressant à regarder”, a déclaré Kourtney.

Cependant, lorsqu’on lui a demandé ce que les gens “avaient raison” à son sujet, elle a répondu: “Que je suis le plus intéressant à regarder.”

Kourtney – qui partage des enfants le maçon, dix, Pénélope, 7 et Règne, 5, avec ex Scott Disick – a également révélé qu’elle ne “s’excuserait jamais” d’avoir embrassé ses enfants sur les lèvres.

Le E! star, 40 ans, a continué à expliquer comment Kim “l’a encouragée” à “l’intensifier” en ce qui concerne sa routine de soins de la peau.

“Je dirais qu’au cours des trois dernières années, j’ai vraiment commencé à prendre soin de ma peau d’une manière qui a fait une différence”, a déclaré Kourtney. «Être cohérent avec les soins du visage et les traitements, ainsi qu’avec les soins à domicile tels que les masques faciaux et les produits que j’utilise maintenant, ont vraiment fait une différence.

“J’essaie (mais je n’ai pas fait de mon mieux ces derniers temps) de vraiment nourrir ma peau de l’intérieur, avec intention”, a-t-elle poursuivi. “Donc je suppose que 37 ans a été mon année pour vraiment intensifier ma peau, tout encouragé par Kim, qui m’a dit de commencer à être proactif et de lui donner un peu d’amour. Je dirai aussi qu’avec l’âge vient la sagesse, qui est magnifique et quelque chose dont nous devrions être fiers. Je me sens béni d’avoir vécu et vécu tout ce que j’ai. “

Pour en savoir plus sur l’interview de Kourtney, cliquez sur ici.

