Kourtney Kardashian “souhaite” qu’elle soit enceinte.

2020-01-23 02:30:04

Kourtney Kardashian a avoué qu’elle “souhaitait” être enceinte.

La star de ‘Keeping Up With The Kardashians’ – qui a Mason, 10 ans, Penelope, sept ans et Reign, cinq ans, avec son ancien partenaire Scott Disick – a apparemment laissé entendre qu’elle aimerait ajouter à sa progéniture après qu’un fan l’ait interrogée sur elle ventre sur une photo.

Lorsque le fan a commenté pour demander si Kourtney attendait, la beauté brune – qui sort avec Younes Bendjima – a répondu: “non je souhaite (sic)” aux côtés d’un emoji de grossesse.

Kourtney a récemment ravivé sa romance avec Younes et lui donne “une autre chance” et espère que tout ira bien pour le mieux cette fois-ci.

Une source a déclaré le mois dernier: “Dans le passé, Kourtney était très heureuse de sortir avec Younes et elle ressent la même chose maintenant. Ils ont fait une longue pause parce que Kourtney sentait qu’elle ne pouvait pas lui faire confiance. Il essaie de la convaincre qu’elle peut cependant … Non seulement Younes était un super petit ami, mais il était aussi super avec les enfants de Kourtney. Ils l’aiment vraiment. Ce n’est jamais facile d’être une mère célibataire et de sortir ensemble. Et Kourtney le sait. Il semble qu’elle donne à Younes une autre chance. Et elle semble très heureux à ce sujet. ”

Kourtney profite d’une romance sans attaches avec Younes.

Une source a déclaré à propos de la romance entre la star de la télé-réalité de 40 ans et son ancien petit ami: “Il est fou de tête et redeviendrait sérieux en un clin d’œil, mais Kourt n’est plus là pour le moment et veut juste garder les choses décontractées Elle apprécie l’attention et a du mal à résister à un appel de butin occasionnel quand il est si persistant, et ils ont toujours un tas d’amis communs en commun. Il faudra un gars très spécial pour attacher Kourtney à long terme. “

Mots clés: Kourtney Kardashian, Scott Disick, Younes Bendjima

