Kourtney Kardashian supprime Instagram de son fils

Kourtney Kardashian a supprimé le compte Instagram de son fils un jour après l’avoir configuré sans autorisation.

La star de ‘Keeping Up with the Kardashians’ a admis que Mason, 10 ans, son enfant aîné avec son ancien partenaire Scott Disick, n’a pas demandé la permission de créer une page sur la plate-forme de médias sociaux plus tôt cette semaine et bien qu’elle ait modifié ses paramètres pour rendre @masondisickofficial privé, il l’a changé en public, elle a donc décidé de le fermer complètement.

S’exprimant sur son propre compte Instagram, elle a déclaré: “Il a créé un Instagram hier, il ne nous l’a pas demandé …

“Je l’ai rendu privé, puis il l’a rendu public sans que je le sache … C’est parti.”

Kourtney et Scott pensent qu’il est important de s’en tenir aux conseils d’âge d’Instagram et ne veulent pas ouvrir leur fils aux critiques des trolls.

Elle a dit: “Je l’ai supprimé, parce que Scott et moi avions juste l’impression qu’il n’était pas … Il avait 10 ans.

“Je pense qu’il y a une limite d’âge avec Instagram, je pense que c’est 13 ans … mais juste en général, je pense que sur Instagram, la chose qui m’inquiète vraiment avec les enfants n’est que des commentaires. Les gens peuvent être si méchants.”

Alors que la beauté de 40 ans était satisfaite de sa décision, elle a admis qu’elle ne savait pas ce qu’elle ferait lorsque Mason, Penelope, sept ans et cinq ans, Reign sont des adolescents.

Elle a ri: “Je n’en ai aucune idée. Je ne peux même pas imaginer.”

Kourtney a récemment juré de ne plus voir ses relations dans ‘Keeping Up With the Kardashians’ parce que les caméras ont rendu les choses plus difficiles pour elle et Scott.

Elle a dit: “La seule chose que je ne partage vraiment pas, ce sont mes relations.

“Scott et moi, depuis 10 ans étant ensemble, toute notre relation était dans la série et je me sentais comme le tribut que cela nous a pris – vous savez, il y avait aussi d’autres choses, évidemment – j’avais l’impression que c’était dur pour notre relation . ”

