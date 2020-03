Kris Jenner a échappé de justesse à une blessure vraiment grave

Kris Jenner aime passer du temps à la maison avec sa famille. Les Kardashian-Jenners sont peut-être célèbres pour leur émission de téléréalité, mais c’est parce qu’elle se concentre sur tout le temps qu’ils passent ensemble. Jenner cuisinait à la maison avec Kylie Jenner et Corey Gamble lorsqu’elle a échappé de peu à une blessure très grave.

Les Kardashian-Jenners passent toujours du temps ensemble

Malgré leur vie mouvementée, les membres de la famille ont

toujours mettre les uns les autres en premier. Ils ont une relation incroyablement étroite,

ce qui est presque difficile à croire étant donné toute leur renommée. Tous les frères et sœurs

vivent en Californie, plusieurs d’entre eux vivant à Hidden Hills (Kris, Kylie,

et Kim).

La raison pour laquelle le spectacle de la famille a connu un tel succès pendant tant d’années est dû à la dynamique incroyablement étroite qu’ils ont tous. À travers tout le drame, ils semblent sortir plus forts que jamais.

Bonne journée internationale de la femme !! Je suis au-delà de la chance d’être entourée de tant de femmes incroyables. Mes filles sont tout pour moi et je ne pourrais pas être plus fière des femmes qu’elles sont devenues. Cela me fait tellement plaisir de voir mes petits-enfants grandir, et j’ai hâte de voir tout ce qu’ils vont réaliser sachant que rien n’est impossible avec passion et dévouement! À toutes les femmes et les filles qui lisent ceci, fêtons aujourd’hui !! Célébrez qui vous êtes aujourd’hui et qui vous deviendrez demain! Ici pour nous, mesdames! #HappyInternationalWomensDay #InternationalWomensDay

Les fans plaisantent en disant que Kylie Jenner est la préférée de sa mère

Depuis que Kylie a lancé sa marque de maquillage massive, son

les sœurs ont plaisanté en disant qu’elle est devenue la préférée de sa mère. Quand les femmes

déguisés les uns les autres lors de la finale de la saison de Keeping Up With the Kardashians, Khloé Kardashian, qui était

faisant semblant d’être Kris, a plaisanté en disant qu’elle

aimait Kylie pour «un milliard de raisons».

Kylie a parcouru un long chemin depuis le début du spectacle, et elle est maintenant la plus réussie de toutes ses sœurs malgré le fait qu’elle soit la plus jeune. Kris était là à chaque étape du processus lorsqu’elle a créé sa marque, et Kris aurait également passé le plus de temps avec Stormi par rapport à tout autre petit-enfant. Kylie semble également avoir une relation étroite avec le petit ami de Kris, Corey Gamble. Et le trio a passé du temps à cuisiner récemment, où Kylie a capturé sa mère échappant de peu à une grave blessure devant la caméra.

Kylie a filmé Kris renverser de l’huile sur elle-même dans une casserole

Pendant que Kylie regardait sa mère cuisiner, Kris a à peine esquivé une blessure grave: elle avait mis de l’huile dans une casserole et avait accidentellement renversé sur elle-même. Kylie, ne réalisant pas que l’huile n’était pas chaude (Kris n’avait pas encore allumé la casserole), pensait que sa mère avait été gravement blessée. Mais quand elle a réalisé que Kris allait bien, elle a sorti la caméra et a filmé l’incident.

«Je pensais que c’était de l’huile chaude. F * uck, maman », a déclaré Kylie dans la vidéo. Kylie a expliqué plus tard aux fans que l’huile n’était pas chaude et que sa mère allait bien.

Kylie Jenner a pris une vidéo de la main de Kris Jenner couverte d’huile | Kylie Jenner via Instagram

Kylie a fait une remarque hilarante après que la blessure a été évitée

Une fois qu’il a été établi que Kris n’était pas blessé, ils devaient encore faire quelque chose contre la marée noire. “Avez-vous besoin d’aide ou voulez-vous simplement que je reste ici et que je filme?” Plaisanta Kylie. Sa mère a ri après lui avoir demandé un rouleau de serviettes en papier, mais Corey est venue à la rescousse et a aidé au nettoyage – ce que Jenner a également enregistré.

Plus tard, Kylie s’est montrée plongée dans une assiette de chips et ce qui semblait être une sorte de trempette nacho. On ne sait pas à quoi l’huile a été utilisée, mais cela aurait pu être pour faire frire les chips. Quoi qu’il en soit, il semble qu’il y ait eu une fin heureuse car Kylie a pris le repas qu’elle avait voulu.