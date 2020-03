Kris Jenner a interdit à ses enfants d’Internet après la diffusion d’une émission de téléréalité

2020-03-12 20:30:06

Kris Jenner a interdit à ses enfants d’aller sur Internet après la première diffusion de leur émission de téléréalité.

La star de ‘Keeping Up With The Kardashians’ a exhorté ses enfants – y compris Kourtney, Kim et Khloe Kardashian et Kendall et Kylie Jenner – à ne pas consulter Internet ou les médias sociaux lorsque le programme est apparu pour la première fois sur les écrans de télévision car elle ne le voulait pas être “distrait par tous les taureaux et la négativité”.

Elle a dit: “Je dis à mes enfants de ne pas se laisser distraire par tous les taureaux ** t et toute la négativité et toute la mauvaise énergie qui peuvent être aspirées de ces plateformes de médias sociaux. Allez juste pour le bien. Restez fidèle à qui vous et tout se mettra en place. Je leur ai dit que lorsque nous avons commencé à faire notre émission, ne va même pas sur Internet pendant un certain temps. ”

Et la personnalité de la télévision âgée de 64 ans a mis à jour ses conseils pour ses enfants dans le monde moderne, les avertissant de vivre honnêtement mais de “garder un œil sur la route”.

Elle a ajouté: “Je pense que c’est une époque différente et une génération différente et un âge différent dans lesquels nous vivons et que soudain le monde entier est ouvert aux médias sociaux. Quand j’y repense, quand nous avons commencé à faire notre spectacle et étant vraiment transparent, il y avait à peine Twitter. De nos jours, il y a un public plus large mais il y a plus de critiques. Donc je pense qu’il faut juste apprendre à vivre aussi honnêtement que possible mais garder un œil sur la route. ”

Kris pense qu’être mère est son “plus grand accomplissement” et dit que c’est ce dont elle aimerait qu’on se souvienne, plutôt que pour ses émissions de téléréalité ou son statut de célébrité.

S’exprimant sur le podcast ‘InCharge with DVF’, elle a déclaré: “C’est ce que j’aimerais être le plus connu et le plus important. J’aimerais que les gens me voient comme une mère parce que c’est ma plus grande réussite et ce dont je suis le plus fier.

“Une arrière-maman et une arrière-grand-mère et juste être une bonne personne et simplement essayer de faire de bonnes choses dans le monde. Je veux juste être heureuse, être avec les gens que vous aimez et rester en bonne santé. C’est le but.”

