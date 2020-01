Kris Jenner adore passer du temps avec ses petits-enfants

2020-01-14 01:30:03

Kris Jenner aime passer du temps de qualité «en tête-à-tête» avec chacun de ses 10 petits-enfants, car elle dit que la pâtisserie et le shopping sont parmi ses activités préférées à faire avec les tout-petits.

Kris Jenner aime passer du temps en tête-à-tête avec ses petits-enfants.

La matriarche de 64 ans a 10 petits-enfants de cinq de ses six enfants, et a déclaré que la meilleure façon pour elle de gâter sa famille en constante croissance est de passer du temps de qualité avec chacun individuellement.

Parlant des activités amusantes qu’elle fait avec ses petits-enfants, Kris a déclaré: “L’autre jour, nous avons fait des cookies. Nous allons faire du shopping. J’emmène Mason avec moi [and] faites les choses individuellement. ”

La star de ‘Keeping Up with the Kardashians’ aime “faire cuire” avec ses petites-filles, et est une fan de faire des gâteries sucrées que leurs parents ne leur permettent pas d’avoir.

Elle a ajouté au magazine Us Weekly: “La cuisson est importante avec les filles. [They love] quelque chose d’amusant et de délicieux qu’ils ne peuvent pas avoir à la maison. ”

Tous les enfants de Kris ont leur propre famille, sauf Kendall Jenner, qui est le seul membre du clan Kardashian / Jenner à ne pas être parent.

L’enfant aîné Kourtney a Mason, 10 ans, Penelope, sept ans, et Reign, cinq ans, avec son ex-partenaire Scott Disick, tandis que Kim Kardashian West et son mari Kanye West ont quatre enfants, North, 6 ans, 4 ans Saint, Chicago – qui aura deux ans plus tard cette semaine – et Psaume, huit mois.

Khloe Kardashian a une fille de 21 mois, True avec son ex-petit ami Tristan Thompson, Rob a trois ans de Dream avec l’ancien beau Blac Chyna, et Kylie Jenner a Stormi de 23 mois avec l’ancien Travis Scott.

Pendant ce temps, Kris a précédemment admis qu’elle ne peut pas choisir son petit-fils préféré parce que sa liste “change tout le temps”.

Elle a déclaré en septembre 2018: “Cela change tout le temps. [I’m] proche de toutes les filles parce que nous faisons beaucoup de choses amusantes et girly. … Sur [a recent] vacances, je pense que j’étais attaché à Reign, [but] ça change tous les jours. Les bébés commencent juste à s’animer donc c’est mignon. Il y a beaucoup de personnalités. “

Mots clés: Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West, Khloe Kardashian, Rob Kardashian, Kylie Jenner, Kendall Jenner

Retour au flux

.