Kris Jenner confirme le retour de Kourtney Kardashians à KUWTK

2020-02-27 12:30:07

Kris Jenner a confirmé que Koutney Kardashian revient à plein temps avec les Kardashian après une courte pause.

La fille aînée de la matriarche du showbiz a annoncé l’année dernière qu’elle prenait un peu de recul par rapport à la téléréalité familiale, mais après que le fondateur de Poosh ait figuré dans un clip teaser pour la nouvelle série plus tôt cette semaine, la maman de 64 ans a confirmé que Kourtney était en train de filmer encore”.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui l’avait ramenée à la série, Kris a déclaré à l’animatrice de talk-show Ellen DeGeneres: “Je pense qu’elle avait juste besoin d’une petite pause.”

Et Kris a admis que Kourtney – qui a trois enfants avec son ancien partenaire Scott Disick – avait «heurté un mur» et se sentait sous-estimée par sa famille, mais le temps passé l’avait aidée à se recentrer.

Elle a ajouté: “Vous savez comment nous avons tous atteint un point de basculement, et elle a frappé un mur.

“Elle était frustrée et elle se sentait sous-estimée et ses sœurs n’appréciaient pas ses limites, donc je pense qu’après avoir pris un peu de temps libre, elle a vu la lumière.”

En réponse, Ellen a plaisanté en disant que la “lumière” que Kourtney voyait n’était que de “l’argent”.

Dans un nouveau clip publié mercredi (26.02.20), Kourtney a frappé sa sœur Kim Kardashian West et leur mère a admis que cela les rendait “vraiment tristes” de les voir se battre comme elle ne l’avait pas fait depuis des décennies.

Elle a dit: “Je n’étais pas là quand ils ont eu cet argument, et je ne les ai pas vu vraiment se battre comme ça depuis qu’ils étaient au lycée.

“Cela m’a rendu vraiment triste. J’étais comme, vous ne pouvez pas vous battre les uns avec les autres, c’est ridicule.”

Kourtney a précédemment déclaré qu’elle voulait moins apparaître dans la série parce qu’elle voulait limiter “l’exposition publique” de ses enfants.

La beauté brune s’est retrouvée à se quereller avec Kim après l’avoir accusée de ne pas respecter ses engagements de tournage, laissant elle-même et leur sœur cadette Khloe Kardashian “prendre le relais”.

Et il a été plus tard affirmé que la raison pour laquelle Kourtney avait tourné moins pour l’émission était venue alors qu’elle voulait essayer de protéger sa couvée – Mason, 10 ans, Penelope, sept ans, et Reign, cinq ans.

Une source a déclaré: “Elle est heureuse de filmer moins pour elle-même et pour les enfants. Au fur et à mesure que les enfants de Kourtney et Scott vieillissent, Kourtney pense en particulier que l’exposition du public n’est pas vraiment bénéfique pour les enfants. Il existe déjà des trolls qui publient des commentaires désagréables les enfants. Ils sont trop jeunes pour en lire encore, mais Kourtney détesterait qu’ils le lisent à mesure qu’ils grandissent. Elle se sent de plus en plus protectrice envers les enfants. “

