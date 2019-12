Kris Jenner conserve une figurine de cire “ effrayante et étonnante '' à la maison

Kris Jenner est sans aucun doute une figure emblématique de la culture pop, et elle a même un écran à la maison pour le prouver.

Mercredi, Kim Kardashian a publié une histoire Instagram présentant le monde à la statue de cire grandeur nature de sa mère, qui est perchée avec ses jambes croisées dans une chaise de directeur par un bar dans le salon de Kris, comme n'importe quel vieux morceau de décoration.

La grande révélation s'est produite lors d'un dîner organisé par la momager, 64 ans, où ses invités – y compris Chrissy Teigen et John legend – a pris le sosie de Kris dans toute sa splendeur.

"Vous n'avez aucune idée de la réalité. C'est fou", a déclaré Kim à propos de la sculpture, commandée par le Hollywood Wax Museum et arborant le smoking "préféré" de Dolce & Gabbana.

Kim a poursuivi en disant que le chiffre était incroyablement détaillé, jusqu'à la racine des cheveux "exacte" de la mère de six enfants et une petite marque sur son menton. "Je ne peux même pas vous dire à quel point c'est effrayant et incroyable", s'est-elle exclamée.

Kris a partagé sa propre vidéo alors qu'elle filmait Kim en train de voir la figurine de cire pour la première fois, en racontant le clip, "Kim monte pour me chercher quelque chose et je veux juste voir ce qu'elle va penser de la statue."

Kim regarde @KrisJenner'S Wax Figure dans sa maison. pic.twitter.com/nGk25mDGQJ – KKW MAFIA (@KKWMAFIA) 19 décembre 2019

Surpris, le magnat du maquillage s'est exclamé: "Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est ?! C'est tellement drôle. Oh mon dieu, c'est tellement fou et réel."

"C'est pour que tu puisses me rendre visite et ne pas avoir à m'écouter te parler," railla Kris.

En mai, une figure de cire très similaire a été dévoilée chez Madame Tussauds à New York, aux côtés de statues réalisées à l'image de ses cinq filles.

Kris s'est rendu sur Twitter pour commémorer l'événement avec des photographies des sculptures de la famille et la légende: "Comme c'est incroyable!? Moi, Kourtney, Kim, Kylie, Khloé et Kendall auront tous nos figurines de cire ensemble pour la première fois."

C'est incroyable!? Nos nouvelles figurines de cire à @nycwax #madametussaudsnewyork, ouverture mardi! Moi, Kourtney, Kim, Kylie, Khloé et Kendall auront tous nos figurines de cire ensemble pour la première fois. #DoubleTrouble #MadameTussauds @kourtneykardash @coreygamble pic.twitter.com/lHsFCxNjG8 – Kris Jenner (@KrisJenner) 9 mai 2019

